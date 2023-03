Sinner d’autorità Oggi Berrettini  

Jannik Sinner al terzo turno dell'Atp 1000 di Miami. Sul campo Butch Buchholz, il rosso altoatesino, accreditato della testa di serie numero 10, ha esordito battendo 6-4, 6-2 Laslo Djere (58 Atp). Giocatore tosto il serbo, che gli appassionati sardi ricorderanno vincitore dell'Atp 250 al Forte Village nel 2020 (su Marco Cecchinato) e finalista nell'Atp 250 di Cagliari nel 2021 (sconfitto da Sonego), ma sulla terra battuta. Sul veloce è un'altra storia, con l'italiano che ha perso il servizio nel settimo gioco, ma non si è scomposto, “breakkando” il suo avversario subito dopo e ancora per il 6-4. Il match sfila in discesa per Sinner, che allunga 3-0, cede due giochi, chiude 6-2 e si regala un terzo turno contro il vincente del match tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il tedesco Jan-Lennard Struff. Lorenzo Sonego continua il suo cammino superando l'austriaco Dominic Thiem 7-6(7), 6-2, con un primo set lottato (cancellando anche un set point sul 5-6 nel tiebreak) e un secondo sul velluto. Per il torinese (59 Atp), ora c'è il britannico Daniel Evans, numero 23 del tabellone. Oggi entreranno in lizza le altre due teste di serie azzurre: la numero 18 Lorenzo Musetti (contro il ceco Jiri Lehecka, 44 Atp) e la numero 19 Matteo Berrettini (opposto allo statunitense Mackenzie McDonald, 55 Atp).

Le donne

Nel tabellone femminile, vola al terzo turno Martina Trevisan (25 del torneo), che supera la qualificata giapponese Nao Hibino (137) 6-4, 6-3 e ora avrà un banco di prova più arduo: la statunitense Claire Liu (59). Si ferma contro l'ex numero 1 del mondo Victoria Azarenka (ora 16 Wta) l'avventura di Camila Giorgi (44), 6-3, 6-1 il finale.



