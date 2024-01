Sinner darà il buongiorno agli italiani? 

Melbourne. In Australia è il giorno perfetto per scrivere la storia del tennis italiano. Al sogno tricolore svanito nel doppio, si contrappone oggi la scalata verso l'Olimpo della racchetta dell'altoatesino Jannik Sinner, lanciato per conquistare il suo primo Slam in carriera contro il n.3 del mondo, il russo Daniil Medvedev, nella finale degli Australian Open in programma dalle 9,30 italiane alla Rod laver Arena (diretta Eurosport). Tra i due si tratta del decimo confronto ma dopo sei sconfitte consecutive in altrettanti match, l'azzurro ha vinto gli ultimi tre. E il più recente ha visto una vittoria tra le più importanti della carriera dell'altoatesino, regalandogli la qualificazione alla finale delle Atp Finals. Ma non basta: Sinner è uscito vittorioso in nove delle ultime dieci partite contro dei top 10, mentre Medvedev solo una volta su cinque.

«Vincere certi incontri gli ha dato fiducia», spiega l'allenatore Darren Cahill, che elenca i pregi del suo protetto. «Etica del lavoro, determinazione, motivazione, desiderio di imparare e Qi tennistico». «Jannik gioca un tennis incredibile. Dovremo riuscire a trovare soluzioni per poterlo battere ma è una grande sfida», ha detto Gilles Cervara, l'allenatore di Medvedev. Replica il coach dell'azzurro, Simone Vagnozzi: «Sappiamo che campione è Medvedev. Qui sembrava morto tantissime volte ma ce l'ha sempre fatta. Il fatto che Jannik abbia vinto le ultime tre non è fondamentale, ma può dargli la stessa fiducia con cui ha affrontato Djokovic». A proposito, ieri dalla Serbia è arrivata la notizia che Nole non giocherà più fino al 6 marzo. Il 36enne numero uno al mondo tornerà in campo al Masters 1000 di Indian Wells.

Difficile fare pronostici per il match di stamattina. Comunque vada, nel ranking Atp il moscovita resterà davanti all’altoatesino, che intanto ha consolidato la quarta posizione. Se lo battesse, però, scavalcherebbe Carlos Alcaraz al numero 2. Semmai è più facile prevedere un match molto “tirato”. Sinner sinora ha perso soltanto un set. Lo ha fatti al tie-break, dopo aver avuto il set point, che poi era un match point, contro Djokovic al quale non ha concesso neppure una palla break in quattro set: nessuno aveva mai maltrattato così Nole in uno Slam. Medvedev, invece, si è trovato a due punti dalla sconfitta contro Zverev, con il tedesco al servizio. Ma è sopravvissuto e può giocarsi alla pari le proprie chance per vincere, alla quarta finale a Melbourne, il secondo Slam dopo gli Us Open ‘21.

