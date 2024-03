Sinner dagli azzurri Spalletti: un esempio 

Un inchino azzurro a Jannik Sinner, il campione del tennis per il quale l'Italia del tifo si alza di notte e che l'Italia del calcio applaude, incitata dal suo ct a prendere esempio. Il n.3 della classifica Atp è lo sportivo del momento, e a Miami ha fatto visita alla nazionale campione d'Europa, nel primo allenamento della tournée americana. «Sarebbe facile ora parlare di autodisciplina e motivazioni: basta prendere un pezzetto di lui», ha detto ai suo calciatori Luciano Spalletti, invitandoli a prendere esempio da Sinner dopo averlo salutato col gesto esplicito dell'inchino e dell'applauso. Battimani scroscianti anche da tutta la squadra, schierata in cerchio a centrocampo. Sul manto erboso del Chase Stadium di Fort Lauderdale, il campo dell'Inter Miami dove gioca Messi, Donnarumma, Barella, Chiesa, Jorginho e gli altri azzurri avevano da poco cominciato a lavorare, mentre era notte in Italia, ancora frastornati dal fuso orario e dalle 13 ore di volo da Roma. Sinner, impegnato nel torneo di Miami dopo aver perso in semifinale a Indian Wells con Alcaraz, è arrivato per un saluto, ed è stato accolto dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e poi da Gianluigi Buffon, capodelegazione. Tra il tennista vincitore degli Australian Open e l'ex portiere campione del mondo nel 2006 è subito scattato l'abbraccio, e lo scambio di complimenti.

