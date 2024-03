sinner, cuore d’acciaio 

Miami. Pioggia, paura e sollievo nel Masters 1000 di Miami: l’Italia esulta per i successi di Jannik Sinner ma anche di un bravissimo Matteo Arnaldi (entrambi agli ottavi) e del ritrovato Lorenzo Musetti (ai sedicesimi). L’altoatesino ha sofferto, poi ha battuto in tre set l’olandese Tallon Griekspoor (n.25 del ranking Atp) per 5-7, 7-5, 6-1. Una partita complicata anche da una lunga sospensione per pioggia sul 3-3 nel secondo. Ma è stato proprio al rientro in campo, dopo 50’, che un Sinner più concreto e determinato ha rovesciato le sorti del match. Adesso O’Connel o Damn. Agli ottavi anche un super Matteo Arnaldi, che ha piegato l’ex n. 10 Atp, il canadese Denis Shapovalov in due set (6-3, 7-6).

Musetti su, Cobolli giù

Una buonissima notizia è quella che riguarda Lorenzo Musetti, che ha avuto un inizia d’anno complicato. Il toscano appena diventato papà, ha finalmente esordito e lo ha fatto battendo in due set il russo Roman Safiullin, n. 39 Atp, col punteggio di 7-5, 6-1. Lo attende lo statunitense Ben Shelton. Sabato era stato sconfitto Flavio Cobolli, n.63 del ranking, dal britannico Cameron Norrie, n.31 Atp che in Florida vanta gli ottavi nel 2022. 7-5, 6-7, 6-2 i parziali per l'ex campione di Indian Wells col romano che, nonostante 9 ace nel primo set, ha sciupato nel finale l'occasione di giocarsela al tie-break e ha regalato il parziale all'avversario. Peccato perché sfuma, come a Indian Wells, la possibilità di confrontarsi nel prossimo turno con Daniil Medvedev.

Niente rivincita

Ieri sera era atteso anche il doppio azzurro nella rivincita della finale di Melbourne contro Ebden e Bopanna. Per Simone Bolelli e Andrea vavassori, però, non c’è stata fortuna neppure stavolta. L’australiano e l’anziano (44 anni) indiano hanno ceduto 6-4 il primo set, poi si sono aggiudicato il secondo al tie break (7-4) e hanno prevalso (10-4) anche al match tie-break.

Italiane a casa

Sono invece uscite tutte le italiane dal tabellone femminile. Sabato notte la numero 1 del mondo, la polacca Iga Swiatek, non aveva dato scampo a Camila Giorgi (6-1, 6-1). Ieri l’americana Navarro (20 del seeding) ha estromessa dagli ottavi di finale la nostra miglior giocatrice, Jasmine Paolini (numero 14 Wta) in tre set: 6-2, 3-6, 6-0 il punteggio.

