Sinner contro la maledizione Madrid 

Partirà venerdì l'assalto di Jannik Sinner all'Atp1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo si sta allenando tra campo e palestra. Unica distrazione, lunedì sera, la partecipazione alla cerimonia di premiazione dei Laurens Awards, che hanno visto prevalere come sportivo dell'anno il suo nemico-amico Carlos Alcaraz nel maschile e Aryna Sabalenka nel femminile. E Sinner ci ha tenuto ad augurare una pronta guarigione al suo avversario, sperando di vederlo presto in campo e in forma già a Roma. Situazione ancora non chiara per l'iberico, che si è presentato alla serata con un vistoso tutore e ha dichiarato di non poter far altro che «aspettare e vedere come va, cercando di restare positivo», annunciando che sono previsti ulteriori esami che chiariranno entità dell'infortunio, iter e recupero. «Sto cercando di essere positivo, ma sono giorni lunghi», ha spiegato il murciano. Per lui si parla con sempre maggior insistenza di un problema ai tendini del polso. Ad allarmare i suoi tifosi anche le dichiarazioni del direttore del torneo di Madrid Lopez che ritene «quasi impossibile che possa giocare a Roma» e che spera «che riesca a recuperare almeno per il Roland Garros», pur sottolineano come non abbia parlato né col giocatore né col suo staff.

Gli obiettivi

Intanto, Sinner sta alternando campo (domenica) e palestra (lunedì) e cerca alla Caja Magica il quinto 1000 consecutivo. Good vibes per l'azzurro, che ha l'obiettivo di competere al massimo, con il Roland Garros nel mirino: «Voglio arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Sono qui per esprimere il mio miglior tennis». Nelle ultime ore si sono rincorse alcune voci (da un'allergia a problemi a una spalla), ma l'altoatesino ha sgombrato il campo: «Fisicamente mi sento abbastanza bene, sono solo un po' stanco. L'anno scorso qui non ho giocato, quindi potrò capire come migliorare in un torneo in cui non sono mai andato oltre i quarti. Soprattutto sulla terra battuta ho sempre cercato di migliorarmi, anche se qui le condizioni sono diverse, la palla è molto veloce, la controlli meno. Stiamo provando a giocare un buon tennis, sappiamo che qui le condizioni sono molto diverse, si gioca in altura e la palla vola. Cercherò di arrivare pronto anche a Roma e, naturalmente, a Parigi, che per me è la cosa più importante».

Avanti

Buone notizie intanto da Tyra Grant che, reduce dal successo sui campi del Forte Village, ha strappato il pass per il tabellone principale femminile battendo prima la slovena Veronika Erjavec 7-6(3), 7-5 e poi l'ungherese Panna Udvardy 0-6, 6-3, 6-2. Sconfitte all'esordio Lucrezia Stefanini (6-0, 6-1 dall'ucraina Yuliia Starodubtseva), Martina Trevisan (6-3, 6-2 dall'austriaca Sinja Kraus) e Nuria Brancaccio (6-7, 7-5 6-4 dalla russa Anna Blinkova). Nel maschile, sconfitti al primo turno i quattro italiani al via: Andrea Pellegrino è stato eliminato 6-0, 7-6(5) dallo statunitense Martin Damm, Stefano Travaglia 7-6(4), 6-4 dal georgiano Nikoloz Basilashvili, Francesco Maestrelli con un doppio 6-4 dal norvegese Nicolai Budkov Kjaer e Matteo Arnaldi in tre set (6-0, 3-6, 6-4) dal serbo Dusan Lajovic.

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