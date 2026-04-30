Sinner contro Fils, Cobolli si arrende  Stop per Alcaraz? 

Madrid. La prima finale a Madrid e un ulteriore balzo in avanti nel ranking per distanziare l'idolo di casa e unico rivale per il trono da n.1, Carlos Alcaraz, fermo ai box. Jannik Sinner non si ferma più e, dopo essersi sbarazzato dell'astro nascente spagnolo Rafael Jodar, è pronto a raggiungere un nuovo traguardo sfidando il n. 25 Atp, il francese Arthur Fils, che ha portato a nove la sua serie di vittorie consecutive e nel 2026 non ha mai perso sulla terra battuta. Un impegno non facile, domani, per l'altoatesino che spera di recuperare le energie in tempo per continuare a spingersi oltre il limite. A pesare per Sinner, inevitabilmente, anche le tante partite nelle ultime settimane: «Ho giocato molto nell'ultimo periodo, con pochi giorni di riposo», ha spiegato il n.1 del mondo dopo la vittoria su Jodar nei quarti che gli ha dato la prima semifinale a Madrid, «ma allo stesso tempo voglio spingermi al limite, capire dove posso arrivare. Non è mai facile, ma è solo così che migliori».

Il francese giocherà per la seconda volta contro Sinner, che l'ha battuto nell'unico precedente confronto diretto a Montepellier, sul duro indoor, nel 2023. L'azzurro ha vinto tutte le ultime 26 partite giocate nei Masters 1000, ma il rivale è uno dei più in forma e in fiducia. Ci sarà un solo azzurro in semifinale, perché a Flavio Cobolli non è riuscito il miracolo: “Sascha” Zverev si è imposto per 6-1, 6-4. Il tedesco sfiderà la sorpresa belga Alexander Blokx (doppio 6-4 al campione uscente Casper Ruud).

Trema Carlitos

Il tutto mentre dalla Spagna rimbalzano notizie su un possibile stop di Alcaraz ben oltre il Roland Garros per l'infortunio al polso. L'ultima sulle condizioni dello spagnolo arriva da Marca che riporta le dichiarazioni della dottoressa Martinez Romero: «La tenosivite acuta ha un periodo di recupero dalle 4 alle 6 settimane, però se la lesione è antecedente ed è diventata cronica possiamo parlare anche di un periodo di recupero che va dai 3 ai 6 mesi: questo comporterebbe la fine della stagione per lui».

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