Sinner con Nishioka e Musetti-Alcaraz 

È arrivato ad un punto dalla vittoria, ma non è bastato a Matteo Arnaldi, eliminato al secondo turno del China Open (Atp 500) in corso sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino. Il 22enne sanremese, 48 del ranking, promosso dalle qualificazioni, ha ceduto 6-7(4), 7-6(4), 6-3, dopo due ore e 58 minuti di partita, al cileno Nicolas Jarry (n.23) protagonista all'esordio dell'eliminazione di Stefanos Tsitsipas, n.5 del ranking e quarto favorito del seeding. Arnaldi non è riuscito sfruttare nessuno dei tre match-point consecutivi in risposta nel dodicesimo gioco del secondo set.

Oggi in campo

A Pechino questa mattina apre Sinner e si prosegue con Musetti. Il numero 6 del mondo affronta il giapponese Nishioka (38 Atp) e gioca per gli ottavi. Così come Musetti, che però avrà davanti il numero 1 Alcaraz, per un match da non perdere.

