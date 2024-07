Sinner choc, addio ai Giochi 

L’Italia perde una delle sue punte di diamante proprio a poche ore dal via alle Olimpiadi. Jannik Sinner, numero 1 del ranking mondiale del tennis, è costretto a dare forfait: una tonsillite impedisce al fuoriclasse altoatesino di partecipare alla competizione sportiva più importante al mondo. «Sono amareggiato, è una grande delusione» ha detto l’azzurro ieri pomeriggio comunicando la decisione, presa dopo un confronto coi medici che «mi hanno fortemente sconsigliato di partecipare».

La rinuncia

Che qualcosa non stesse andando come doveva si era intuito nei giorni precedenti, con la partenza ritardata per Parigi (rispetto al resto del gruppo italiano) a causa di qualche linea di febbre (esclusa la presenza del Covid). L’arrivo era programmato per oggi, giorno del sorteggio, ma ieri mattina l’équipe sanitaria ha visitato il giocatore e, viste le sue condizioni (comunque stanco e indebolito) gli ha suggerito di non partire.

«Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene», ha sottolineato Sinner, «ho trascorso un paio di giorni a riposo ma poi nella visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Alla fine abbiamo dovuto rinunciare. Tenevo molto a scendere in campo con la maglia azzurra, perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio Paese. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani, che supporterò da casa. Forza Italia. Spero di avere altre opportunità in futuro di partecipare ai Giochi». La prossima si presenterà tra quattro anni a Los Angeles, ma è già la seconda volta che il campione italiano salta l’appuntamento. Era accaduto anche a Tokyo 2020: in quel caso si trattò di una scelta volontaria legata alla necessità di crescere (sportivamente parlando). Il suo posto nel tabellone sarà preso da Andrea Vavassori. In doppio Lorenzo Musetti giocherà con Luciano Darderi.

Il presidente

«Un grandissimo dispiacere, in particolare per il ragazzo che ci teneva tanto e per i tantissimi sportivi italiani che aspettavano di vederlo in campo», il commento del cagliaritano Angelo Binaghi, presidente della Federtennis: «Purtroppo riviviamo il dramma che abbiamo conosciuto agli Internazionali. Auguro a Jannik di rimettersi al più presto, sono convinto che lo vedremo al meglio delle forze agli Us Open, un torneo che tutti gli italiani potranno vedere integralmente e gratuitamente in chiaro».

