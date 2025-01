Sinner cerca la semifinale 

Melbourne. In campo, senza bruciare troppe energie, con davanti l'obiettivo di conquistare la semifinale (magari tutta azzurra) degli Australian Open. La paura sembra passata per Jannik Sinner: dopo il malore accusato durante la sfida contro Rune che aveva fatto scattare l'allarme sulla sua salute, il n.1 del tennis mondiale ha messo nel mirino la sfida che lo attende a Melbourne (dalle 9.30) contro il beniamino di casa Alex De Minaur. A tenere in ansia però, più che la voglia di fare il colpo del campione aussie , resta la condizione fisica di Sinner che però è sembrato voler rassicurare tutti: a chi gli chiedeva come stesse ha replicato brevemente con «molto meglio». Il tennista altoatesino è apparso in forma, con un buon colorito, si è riposato molto e poi si è allenato poco più di un'ora. Nel pomeriggio la rifinitura sul campo 8, al coperto. I numeri finora sono tutti per l'azzurro: 9-0 i confronti, 20 a uno i set vinti da Sinner. Scongiuri consentiti. Intanto nella notte è scenso in campo Lorenzo Sonego per inseguire, contro Ben Shelton, il proprio sogno e quello di una semifinale tra italiani.

L’altra sfida

Dall’altra parte, il n. 2 del mondo, Sascha Zverev (7-6, 7-6, 2-6, 6-1 a Tommy Paul) sfiderà sua maestà Novak Djokovic. «Vorrei solo che questa partita fosse stata la finale», ha commentato Novak Djokovic dopo il match di tre ore e mezza contro Carlos Alcaraz che lo ha proiettato alle semifinali dell'Open d'Australia. E, dell'atto conclusivo, la sfida in quattro set tra il serbo alla caccia del 25° titolo slam e lo spagnolo n.3 al mondo ha avuto tutte le caratteristiche, per tensione e qualità del gioco, suspense e agonismo, tanto che lo stesso vincitore l'ha definita "una delle partite più epiche che ho giocato su questo campo". Ceduto il primo set 4-6 allo spagnolo favorito della vigilia, l'ex n.1 al mondo ha vinto i successivi tre (6-4, 6-3, 6-4), guadagnandosi il diritto di affrontare l'attuale n.2, Alexander Zverev, che ha battuto Tommy Paul (n.11) in quattro set (7-6, 7-6, 2-6, 6-1). Domani la caccia all'altro penultimo step semifinale sarà l'obiettivo del campione in carica, Jannik Sinner, che se la vedrà con Alex De Minaur, e di Lorenzo Sonego, opposto a Ben Shelton, col sogno di poter vedere una sfida tinta d'azzurro. Ma intanto c'è da celebrare ancora una volta un Djokovic che a quasi 38 anni giocherà la sua 12ª semifinale del primo slam della stagione, che finora ha vinto dieci volte. E anche questo ha pesato nel nuovo confronto con Alcaraz (così come era avvenuto a Parigi nella finalissima olimpica che lo scorso 4 agosto ha consegnato l'oro a cinque cerchi a Djokovic), che invece a Melbourne non è mai riuscito a esprimersi al suo livello e ha subito la quinta sconfitta su otto scontri diretti, a conferma di una difficoltà anche psicologica ad avere la meglio sull'esperto rivale. Neanche il problema all'inguine avvertito già nel primo set ha frenato la voglia e la determinazione di Nole che si è fatto curare per continuare poi quasi imperterrito la sua rimonta, come se i 16 anni di differenza e lo squilibrio nello stato di forma in campo non contassero nulla.

