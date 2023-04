Sinner cerca il riscatto 

Montecarlo. Un anno fa, a Barcellona (Atp 500), conquistava la prima semifinale in un torneo su terra battuta superando ai quarti il russo Andrey Rublev, che ieri ha trionfato a Montecarlo contro il teenager danese Holger Rune. E sulla rossa di Barcellona, in programma da oggi a domenica, Jannick Sinner (testa di serie numero 4) prova a superare la delusione per l’eliminazione in semifinale a Montecarlo per mano della sua bestia nera, il danese Rune (con cui ha collezionato due sconfitte in due incontri).

Il futuro

Chissà poi se tra due settimane, in vista degli Internazionali di Roma, Sinner verrà anche in Sardegna, dove dal primo maggio al Tc Cagliari si disputerà il primo “Sardegna Open- Challenger 175”. Di sicuro da oggi si allenerà a Barcellona in attesa di scendere in campo per il “suo” primo turno, tra domani e mercoledì. Oltre all’altoatesino, nel tabellone principale ci sono anche Lorenzo Musetti, numero 9, e Francesco Passaro, in attesa della conclusione delle qualificazioni. Con loro, dopo Montecarlo, torna anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, che difende il titolo, il greco Stefanos Tsitsipas, il norvegese Casper Ruud, il canadese Denis Shapovalov, e il britannico Cameron Norrie. Assenti, invece, il numero al mondo, Novak Djokovic, e il “padrone” di casa, Rafa Nadal.

Successo russo

Intanto ieri Andrey Rublev ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo. In finale il 25enne russo, numero 6 del mondo, ha battuto in tre set Holger Rune, 9 del ranking, crollato nel finale dopo aver collezionato quasi venti errori gratuiti nell’ultimo set. Alla fine il punteggio dice 5-7 6-2 7-5 per il russo in due ore e mezza di gioco che conferma la sesta posizione Atp. Per Rublev si tratta del tredicesimo titolo della carriera, ma con questa vittoria cancella soprattutto il brutto ricordo di due anni fa, quando venne liquidato da Tsitsipas (che poi vinse il titolo). Rune avrà parecchio da recriminare perché nella terza e decisiva partita era avanti 4-1 con la palla per andare sul 5-1. Poi è cominciato il suo personalissimo festival degli errori gratuiti, il russo ha colto la chance e alla fine ha chiuso 7-5. L’immagine finale è di Rublev che si distende a terra per la felicità.