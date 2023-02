Sinner cerca il primo titolo 

Montpellier. Il pericolo è americano, anche se nato a Parigi, è alto 198 cm, ha 25 anni e secondo l’Atp è il 51° giocatore del mondo. Maxime Cressy insegue nel “250” di Montpellier (cemento indoor, in Francia) il primo titolo Atp in carriera. Per riuscirci vuole negare il primo successo dell’anno a Jannik Sinner, il più semplice di sempre per lui perché arriverebbe con appena tre partite giocate. L’ultima, ieri, contro il diciottenne francese Arthur Fils, che lo ha impegnato per un set (7-5), prima di cedere (6-2) nella seconda partita, più in linea con la differenza di ranking: 17 contro 163. Oggi quella classifica Jannik la vorrebbe migliorare (magari di tre posti).

Pronostico sovvertito

Intanto ha rispettato il seeding che gli assegnava la seconda tesata di serie, cosa che non è riuscita al giovane danese Holger Rune, 9 del mondo e primo favorito nell’Open del Sud della Francia. Dopo una battaglia estenuante ha ceduto in tre set (7-5, 6-7, 7-6) a Cressy, che oggi affronterà il numero uno italiano per la prima volta. A proposito, le sue frequentazioni tricolori parlano di due match a Roma (vittoria con Francesco forti,s confitta con Giulio Zepopieri) e una a Winston Salem (vittoria su Sonego al tie-break del 3°).

A Rotterdam

Chiuso questo torneo, Sinner (ma anche Lorenzo Sonego che con lui ha perso nei quarti) faranno rotta verso i paesi bassi per l’Atp 500 di Rotterdam che scatta domani. Il livello si alza: il greco Stefanos Tsitsipas sarà il n. 1 , ma ci sono anche i russi Andrej Rublev e Daniil Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime (avversario di Sonego), Rune, il polacco Hubert Hurkacz, il tedesco Alexander Zverev.