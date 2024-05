Sinner c’è, Nadal non più 

PARIGI. Tre set vincenti, come le sue amate Tre Cime di Lavaredo che lo hanno visto nascere e poi crescere, fino a diventare un campione di portata mondiale: superato l'infortunio all'anca, Jannick Sinner è tornato in campo al Roland Garros, collezionando una prima rassicurante vittoria al suo debutto nel secondo slam stagionale. Solo poche ore dopo, ha forse dato l'addio definitivo al torneo il vero sovrano di Parigi, Rafa Nadal, sconfitto in tre set da Sascha Zverev (6-3, 7-6, 6-3). Salutato con un'ovazione dal pubblico, che comprendeva anche Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, il maiorchino 14 volte vincitore del Roland Garros ha ammesso: «Forse è la mia ultima partita, non ne sono certo. Ma se è l'ultima volta, mi sono divertito e il pubblico è stato fantastico». Poi ha aggiunto: «Spero di essere qui per le Olimpiadi, è quello che mi dà motivazioni, e spero di essere ben preparato per quell'evento».

In campo e fuori

Per un fuoriclasse che sta cedendo agli anni e ai malanni, c'è un campione che sta recuperando tono e fiducia. «Giorno dopo giorno mi sento piu forte», ha assicurato il 22enne azzurro, che in poco più di due ore ha battuto in tre set (6-3, 6-3, 6-4) lo statunitense Christopher Eubanks (n.43). Soddisfatto dalla prestazione e rilassato, il tennista ha anche ammesso ufficialialmente, per gli appassionati di gossip, la love story con la collega russa Anna Kalinskaya, anche lei a Parigi per partecipare al torneo femminile. Dopo la rinuncia agli Internazionali per il problema all'anca destra, Sinner ha debuttato sulla terra rossa dello stadio “Suzanne Lenglen”, dotato di un nuovo spettacolare tetto automatico. Copertura che durante il match tra Sinner ed Eubanks è stata attivata all'inizio del terzo set, quando su Parigi è tornata l'allerta meteo dopo i temporali di ieri. Sinner ha mandato segnali incoraggianti muovendosi bene sulla terra rossa, senza lasciare spiragli di speranza al rivale. Dopo quasi tre settimane di stop, confessa di aver perso «un po' di chili di muscoli, che per me sono qualcosa d'importante, ma so di poter giocare un ottimo tennis anche così». Sollecitato sul tema, Sinner ha confermato le indiscrezioni di stampa su una sua love story con la 25enne moscovita Kalinskaya, che era in tribuna a vederlo: «Della mia vita privata sapete che non mi piace parlare tanto. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza... di più non dico», ha tagliato corto. Al secondo turno, affronterà il veterano Richard Gasquet, 15 anni più anziano di lui.

Gli altri italiani

Ottime notizie anche dagli altri itlaiani. Matteo Arnaldi ha battuto in 4 set l’ostico francese Arthur Fils (6-3, 4-6, 6-4, 6-2); Lorenzo Musetti ha liquidato il colombiano Daniele Elahi Galan per 6-3, 6-3, 7-5 e Fabio Fognini ha stroncato lolandese Van de Zandschulp 6-1, 6-1, 7-5. Fuori in 5 set Mattia Bellucci contro l’americano Frances Tiafoe. Tra le donne, debutto vincente per la nostra numero 1, Jasmine Paolini (15 Atp) che ha superato in due partite (6-3, 6-4) l’australiana Daria Saville.

