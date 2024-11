Sinner c’è, l’Italia vuole la Davis 

Malaga. L'Italia del tennis vive un momento magico e Malaga è il crocevia dei sogni. Oggi la finale delle azzurre capitanate da Tathiana Garbin sfidano la Slovacchia per il titolo della Billie Jean King Cup, domani tocca agli uomini, campioni in carica di Coppa Davis, continuare il sogno. Spirito di gruppo e morale alto. L'Italia arrivata a Malaga, compreso Jannik Sinner - che ha raggiunto gli azzurri ieri pomeriggio - mostra i requisiti giusti per sostenere grandi ambizioni. Le ambizioni di chi è campione del mondo e quel titolo vuole mantenerlo ancora. «Siamo concentrati sull'obiettivo», dice il capitano Filippo Volandri alla vigilia della sfida dei quarti contro l'Argentina. «Le condizioni sono diverse ma in Italia abbiamo giocatori che si abituano velocemente. Siamo felici di essere qui, e pronti. Anche Jannik, a giudicare dall'ultima settimana, lo è». Volandri ha ringraziato anche chi è rimasto a casa. «Siamo nel mezzo di un percorso iniziato quattro anni fa. Ho cinque ragazzi straordinari qui, e anche tanti a casa. Mi vorrei soffermare su chi non è qui oggi e mi ha dato piena disponibilità ad esserci fino all'ultimo, per ogni evenienza. Bisogna riconoscere alla squadra, che non è fatta solo da me e dai cinque ragazzi qui, ma da tutti quelli che ne hanno fatto parte e ne faranno parte, un grande senso di appartenenza», ha detto il capitano azzurro.

I ragazzi

«Abbiamo lavorato tanto per essere qui, fortunatamente la nostra è una delle squadre più lunghe che ci siano - le parole di Matteo Berrettini - per me è una grandissima vittoria anche solo essere qui. Siamo concentrati sull'obiettivo, che è intanto vincere contro l'Argentina e, come sempre, fare gruppo». «Questo è uno degli appuntamenti più importanti per noi - ha detto Lorenzo Musetti - siamo detentori del titolo, avremo i riflettori addosso. Siamo maturi e completi più dell'anno scorso. Ma si sa che in Davis non basta. Siamo carichi e pronti per confermare il titolo».

Jannik c’è

Grande l'entusiasmo per Sinner, arrivato nel primo pomeriggio a Malaga. Il numero 1 del mondo, primo italiano campione alle Nitto Atp Finals, ha scattato selfie e firmato autografi prima di cominciare l'allenamento dopo una chiacchiera con i compagni Bolelli e Musetti e Martina Trevisan accanto. Lo spirito di squadra si vede anche dalla presenza dei ragazzi della nazionale di Volandri a fare il tifo per le ragazze che hanno centrato la finale in Billie Jean King Cup, la settima della loro storia. «Non capita tanto spesso di giocare nello stesso posto - ha detto Berrettini - ci siamo sorpresi di quanti tifosi polacchi ci fossero, abbiamo allora provato a urlare un po' di più, a farci sentire. Siamo felici che siano arrivate in finale, speriamo di riuscire a fare lo stesso».

