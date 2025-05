Sinner & C., un Foro mai così Italico  

ROMA. Un botta e risposta a distanza in attesa di incontrarsi in finale. Prima Carlos Alcaraz liquida Karen Khachanov nel match che apre la giornata agli Internazionali Bnl d’Italia, poi Jannik Sinner aspetta tre ore per giocare la sua partita a causa della pioggia, ma non sbaglia, battendo anche Francisco Cerundolo (7-6, 6-3), lo stesso che qui due anni fa lo eliminò sempre agli ottavi. Non succede questa volta, perché Jannik approda ai quarti di finale in programma domani (contro Ruud o Munar, in campo alle 14) eguagliando così il proprio miglior risultato a Roma registrato nel 2022 quando poi uscì per mano del greco Stefanos Tsitsipas. Erano 41 anni che due italiani non andavano ai quarti di finale di Roma: l'altro è Lorenzo Musetti che ha sconfitto in due set Daniil Medvedev. Il tutto con l’aggiunta di una pazzesca Jasmine Paolini, approdata in semifinale.

Il commento

«Diciamo che sapevo già prima della partita che dovevo alzare il livello e ci sono riuscito, è stata una giornata molto lunga ed era importante gestirsi prima della gara prima in modo perfetto. Grazie mille per il tifo, è stato un grande onore», le prime parole dell'altoatesino dopo la vittoria. Un test, quello contro l'argentino, che ha spinto Jannik come sottolineato da lui stesso ad alzare il livello, soprattutto nel tie-break vinto nel primo set. Il secondo, invece, rischia di complicarselo prima con le vesciche al piede destro che, sul 2-1 per l'azzurro, hanno costretto il n.1 del mondo a richiedere l'intervento medico. E poi con il break subito sul 5-2 e i tre match point sprecati prima di quello decisivo realizzato dopo oltre due ore di gioco. La marcia verso i quarti, però, prosegue con soddisfazione di tutti, meno dei tifosi che hanno acquistato il serale, costretti ad aspettare la fine della sua gara (l'ultima del pomeridiano) per poter fare il proprio ingresso.

Gli altri match

E se la gara di Jannik ha chiuso un turno giornaliero più lungo del previsto per colpa della pioggia, quello di Alcaraz lo ha aperto. Una vera e propria battaglia quella di Carlos, lunga quasi tre ore per piegare (6-3, 3-6, 7-5) il russo Karen Khachanov. Nei quarti lo attende oggi il solidissimo britannico Jack Draper. Il programma è stato ritardato di due ore dalla pioggia, intervenuta mentre Lorenzo Musetti serviva per il match sul 7-5, 5-4 contro l’ex numero 1 del mondo, Daniil Medvedev. Sul 40-30 l’arbitro non ha potuto fare a meno di interrompere perché la pioggia era a carattere di nubifragio. Musetti è tornato in campo per giocare un solo, decisivo punto e volare ai quarti stasera contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo.

Incredibile Jasmine

Infine, romanzesco il match tra Jasmine Paolini e Diana Shnaider. L'azzurra batte in tre set la russa con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2 in un match che ha avuto incredibili capovolgimenti di fronte nei primi sue set. «Non mi sento la favorita per finale, a prescindere da chi incontrerò in semifinale sarà difficile, io spero di essere mentalmente lì, sempre presente, non come oggi», ha detto la toscana in conferenza stampa. «La pioggia mi ha dato la forza per ritrovare la lucidità. La chiave principale era farmi passare il nervosismo del primo set perso dopo esser stata avanti per 4-0», ha spiegato. La sua avversaria che Peyton Stearns o Elina Svitolina, che hanno finito durante la notte dopo tre set.

