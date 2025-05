Sinner, buona la prima 

Ha ricominciato laddove si era fermato, vincendo. Ma stavolta la vittoria per Jannik Sinner ha un altro sapore, è più dolce, anche se si tratta del secondo turno degli Internazionali d'Italia. Centoquattro giorni dopo l'ultima partita Sinner è tornato in campo. Dopo la vittoria degli Australian Open contro Alex Zverev, lo scorso gennaio, Sinner riabbraccia il tennis giocato e lo fa al debutto a Roma, superando l'argentino Mariano Navone in due set, 6-3 6-4. Una vittoria che ha restituito la gioia all'altoatesino che ha scritto sulla telecamera “Che bello” con un cuore. E domani, nel terzo turno, affronterà l'olandese Jesper De Jong.

Sono le 19 e il Centrale del Foro Italico splende dell'arancione dei tifosi dell'altoatesino: magliette, cappellini, parrucche a richiamare il rosso dei capelli di Sinner e colorare gli spalti per il numero 1 del mondo. Al suo ingresso in campo il boato, completo total black per Sinner, la prima volta di un numero 1 azzurro al Foro Italico. In tribuna, anche mamma Siglinde e papà Hanspeter, il numero 1 del Coni Giovanni Malagò e quello della Fitp, Angelo Binaghi. Comincia servendo nel primo game Sinner e il primo punto è un bel dritto. In errore di rovescio ma il primo game è dell'altoatesino mentre qualcuno dagli spalti, scherzosamente gli suggerisce di tirare più piano per non “far male” all'avversario. Il divario in campo con Navone è cosa nota, ma sulla terra rossa l'argentino (che è numero 99 del ranking) è un osso duro. Sinner ci mette poco a riprendere l'abbrivio, nel terzo game annulla la palla break a Navone, e nel quarto piazza il break che gli spiana la strada verso il primo set conquistato dopo 40' (6-3). Il Centrale accompagna ogni punto dell'altoatesino, il sostegno è incessante e Sinner, pur se con qualche sbavatura (ottimo Navone) approda al 6-4 finale, sono 22 le vittorie consecutive.

Gli altri

Matteo Berrettini e Jasmine Paolini hanno “timbrato” senza grossi problemi. Matteo approda al terzo turno dove domani pomeriggio affronterà Ruud, mentre la Paolini è già agli ottavi e incontrerà la Ostapenko. L'azzurra impiega poco più di un'ora per battere Ons Jabeur con il punteggio di 6-2, 6-3, soddisfatto anche Berrettini che salva due set point, riuscendo così a chiudere in due set contro l'inglese Fearnley. “Mi siete mancati”, scrive poi sull'obiettivo della telecamera in campo: aspettava questo momento precisamente da 1.458 giorni, dal 2021. Oggi tocca a Lorenzo Musetti: oggi lo vedremo sul Centrale e sarà la seconda gara della giornata. Affronta l'americano Brandon Nakashima, mentre nel tardo pomeriggio sarà in doppio con Sonego contro i fratelli Berrettini, Matteo e Jacopo.

RIPRODUZIONE RISERVATA