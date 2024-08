Sinner battuto da Rublev «Ma agli Us Open sarò ok» 

Il ritorno dei dolori all’anca destra e Andrey Rublev (numero 8 al mondo) hanno costretto alla resa Jannik Sinner nei quarti di finale del torneo di Montreal, un Masters 1000 che l’azzurro affrontava da detentore del titolo e al rientro dopo la rinuncia a partecipare alle Olimpiadi a causa di una tonsillite. Già non al meglio per i postumi del malanno, Sinner ha perso 6-3, 1-6, 6-2 perdendo 800 punti, e ora il primato nel ranking è a rischio: a Cincinnati dovrà difendersi da Alcaraz.

Però il leader della classifica non sembra preoccupato: «È tutto a posto, per gli Us Open», al via il 26 agosto, «sarò al 100 per cento», ha detto dopo il match, sottolineando che quella con Rublev è stata «solo la quinta sconfitta» nel 2024: «Spesso ci dimentichiamo della stagione che sto facendo, ho vinto tante partite e ne ho perse veramente poche, quindi non vedo il problema. Ora è più importante tornare al massimo livello fisico e mentale», al via il 26 agosto. Rublev nella notte ha sfidato in semifinale l’italiano Matteo Arnaldi.

