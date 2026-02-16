Sinner, avvio incoraggiante 

Un avversario disposto a rischiare il tutto per tutto a ogni punto per tenere il suo ritmo non ha impedito a Jannik Sinner di debuttare vittoriosamente nell’Atp 500 di Doha. Sul cemento qatariota, l’italiano, numero 2 del mondo, si è imposto in poco meno di un’ora e un quarto con il punteggio di 6-1, 6-4 sul ceco Tomas Machac (31 Atp). Ha trasformato il quinto match point (il secondo sul proprio servizio) con il settimo ace dell’incontro.

L’altoatesino ha disputato un buon match, a 17 giorni dalla sconfitta con Novak Djokovic in semifinale a Melborne. Sinner ha tenuti tutti propri turni di battuta, strappando tre volte il servizio all’avversario.

Il torneo

Nella parte passa del tabellone di Doha, l’azzurro affronterà adesso negli ottavi di finale l’australiano Alexey Popyrin (53 Atp) che ha disposto abbastanza agevolmente della wild card, Mubarak Shannan Zayid, trentenne qatariota senza classifica, liquidato per 6-0. 6-2 in un’ora esatta di gioco.

Oggi alle 17.30 l’esordio del numero 1 mondiale, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo affronta il francese Arthur Rinderknech, trentesima racchetta del pianeta. Chi vince avrà di fronte un altro transalpino, Valentin Royer che ha piegato il connazionale Pierre-Hugues Herbert per 6-0, 6-3.

Oltre l’Atlantico

Intanto altri azzurri sono impegnati nel continente americano. Negli Stati Uniti, a Delray Beach (Atp 250) debutta oggi Mattia Bellucci (109 Atp) contro il serbo Miomir Kecmanovic (83 del raking). In tabellone, come n. 3, c’è anche Flavio Cobolli ch al secondo turno attende uno tra la wild card Patrick Kypson e Terence Atmane.

Sulla terra di Rio de Janeiro, dopo la sfortunata finale di Buenos Aires contro Francisco, Luciano Darderi, n. 21 del mondo e iscritto anche qui come numero 2, se la vede con l’argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore e 78 Atp. Matteo Berrettini affronta il lucky loser cileno Tomas Barrios Vera (57).

Donne negli Emirati

Nel Wta 1000 di Dubai, la filippina Alexandra Eala (47 del mondo) saggia alle 17.30 nei sedicesimi di finale la condizione di Jasmine Paolini (n. 8) non al meglio della forma. In caso di successo, la toscana troverebbe la ceca Linda Noskova o la rumena Sorana Cirstea. Si è invece ritirata dopo le qualificazioni Elisabetta Cocciaretto, che avrebbe dovuto affrontare al primo turno Emma Raducanu.

RIPRODUZIONE RISERVATA