Sinner avanti senza giocare 

Cincinnati. Nel giorno del 23° compleanno, Jannik Sinner si regala senza giocare il primo quarto di finale in carriera al Cincinnati Open. Il numero 32 del mondo, l'australiano Jordan Thompson si è infatti ritirato prima di scendere in campo. Vincendo, Sinner diventa il primo giocatore a raggiungere sei volte almeno i quarti di finale nei Masters 1000 in una singola stagione dal 2021, quando ci riuscì Stefanos Tsitsipas. L'altoatesino numero 1 del mondo, dunque, tornerà in campo oggi per il quarto di finale contro Andrey Rublev. Una settimana dopo sarà il remake della sfida di Montreal, vinta allora dal russo in tre set. Il moscovita ha battuto 7-6(5) 6-1 Brandon Nakashima.

Ciao Alcaraz

Ma la vera grande sorpresa del torneo arriva dal match fra Gael Monfils e Carlitos Alcaraz. Lo spagnolo esce di scena, a sorpresa, al 2° turno, battuto da Gael Monfils con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-4 in 2 ore e 30 minuti. Un match su due "tempi", interrotto nella notte tra giovedì e venerdì per pioggia e proseguito nel pomeriggio americano, riprendendo dal tiebreak del secondo parziale. Monfils è stato lucido nella gestione del tiebreak, poi nel terzo set ha approfittato delle difficoltà di un Alcaraz nervoso che non ha sfruttato quattro palle break e non ha mai espresso il suo vero gioco. Per lo spagnolo è un ko pesante per due motivi. Il primo riguarda la classifica perché Carlos perde 590 punti e non riuscirà a scavalcare Novak Djokovic restando al terzo posto del ranking ATP.

E niente quarti a Cincinnati anche per Jasmine Paolini. La numero 1 azzurra cede in tre set alla teenager russa Mirra Andreeva: 3-6, 6-3, 6-2.

