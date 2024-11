Sinner, avanti il prossimo 

Torino. L'obiettivo "minimo" è raggiunto. Jannik Sinner è in semifinale alle Atp Finals di Torino. La corsa al titolo più prestigioso del circuito ora entra nella fase calda. Si parte dal percorso netto dell'azzurro - tre successi su tre incontri, sei set vinti e nessuno perso - nel girone di qualificazione. Un buon viatico. Seppur con il passaggio del turno in tasca (il set vinto da De Minaur contro Fritz, che si è qualificato anche lui per le semifinali, gli ha spianato la strada matematicamente già nel pomeriggio), l'altoatesino non ha tradito la sua “etica professionale”, giocando senza risparmiarsi contro Daniil Medvedev. Il dinoccolato russo aveva bisogno di una vittoria per proseguire l'avventura alle Finals, ma è stato schiacciato dall'irruenza di Sinner. Il punteggio finale è severo: 6-3 6-4. Con questo successo, inoltre, il talento di San Candido si porta avanti nel bilancio delle sfide con il moscovita, che solo fino a un anno fa era considerato la sua "bestia nera": da 0-6 a 8-7 (più la nona del Six Kings). Al termine Jannik ha omaggiato il pubblico scrivendo "Grazie Torino" sulla telecamera a bordo campo.

Avanti anche Fritz

Nell’altro match del gruppo “Nastase” (il primo del torneo ad arrivare al terzo set) successo per Taylor Fritz per 5-7, 6-4, 6-3 su un Alex De Minaur penalizzato da un problema fisico. Per l’australiano tre sconfitte, per l’americano due successi che significano qualificazione alle semifinali come secondo del girone. Per conoscere gli altri due semifinalisti si dovranno attendere i match di oggi nel gruppo “Newcombe”: alle 14 il tedesco Sascha Zverev (forte di 2 vittorie ma non sicuro del passaggio del turno) contro Carlos Alcaraz (1) e alle 20.30 Andrey Rublev (0) contro Casper Ruud (1)

Il doppio

Oggi alle 18 tocca a Simone Bolelli e Andrea Vavassori che sfidano il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic per staccare il pass per le semifinali, già in possesso dei tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. Nell’altro gruppo, chiudono al primo posto il britannico Henry Patten e il finlandese Harri Heliovaara (7 Atp) ma avanzano anche gli australiani Max Purcell e Jordan Thompson (5) .

Giappone per l’Italia

Domani a Malaga sarà il Giappone a sfidare le vicecampionesse in carica dell’Italia nei quarti di finale della Billie Jean King Cup. Le nipponiche hanno superato 2-1 la Romania grazie ai successi di Shibahara su Cristian e del doppio Ayoama-Hozumi su Niculescu-Ruse, dopo l’iniziale sconfitta di Ibino con Boagdan.

RIPRODUZIONE RISERVATA