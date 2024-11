Sinner, assalto alle Finals 

TORINO. Un oceano di passione e un mare di tifo per spingere Jannik Sinner sempre più in alto. Torino si infiamma in vista delle semifinali delle Atp Finals, il “torneo dei maestri”, l'appuntamento più prestigioso del circuito del tennis mondiale. I biglietti per l'evento sono andati a ruba, i pochi che sono rimasti disponibili partono da 500 euro l'uno. La città è in fibrillazione, per un giorno nei bar - tra un caffè e un vermouth - non si parla d'altro, pure la Juve e il Toro sono passati in secondo piano. La sfida con il russo Medevedev è stata vista in media da 2 milioni 170mila spettatori con punte di ascolto oltre i 3 milioni 400 mila spettatori e il 15% di share su Rai 2. Qualcosa di8 inimmaginabile soltanto qualche anno fa. Jannik non fa una piega, è troppo concentrato sulla sua prestazione. Ieri pomeriggio si è allenato allo Sporting con lo sparring partner, il boliviano Juan Carlos Prado Angelo, in vista della semifinale di stasera contro Casper Ruud. La prima semifinale - alle 14,30 - sarà tra Alexander “Sascha” Zverev e lo statunitense Taylor Fritz.

Fuori Alcaraz

Il tedesco ha schiantato Carlos Alcaraz in due set - 7-6 (5), 6-4 - in poco meno di un'ora di gioco, eliminandolo dal torneo e si candida ad essere l'anti-Sinner. Ma prima dovrà superare l'ostacolo Fritz, una bella lotta tra 'martelli'. «Ho la possibilità di giocare di nuovo con Taylor che mi ha battuto le ultime due volte che abbiamo giocato, a Wimbledon e agli Us Open. Non vedo l'ora che arrivi la partita», ammette. L’altra sorpresa è il norvegese Ruud che ieri si è qualificato matematicamente già dopo aver vinto il primo set contro il russo Andrei Rublev, poi battuto 6-4, 5-7, 6-2 grazie a un solidissimo servizio.

Doppio rimpianto

Non ce l’ha fatta la coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, eliminata ieri a Torino. Determinante è stata la sconfitta al super tie-break (6-3, 3-6, 10-3) con il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, attualmente numeri 1 del ranking mondiale. Oggi alle 18 affronteranno in semifinale la coppia formata dal finlandese Harri Keliovaara e dal britannico Henry Patten). L’altra semifinale (ore 12) sarà tra i tedeschi Kevin Krawiez e Tim Puetz e gli australiani Jordan Thompson e Max Purcell.

Oggi le azzurre

Intanto oggi alle 10 a Malaga comincia per l’Italia di Tathiana Garbin l’avventura in Billie Jean King Cup. Le azzurre affrontano nei quarti il Giappone. Chi vince trova in semifinale Repubblica Ceca o Polonia (che ha eliminato la Spagna padrona di casa).

