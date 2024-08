Sinner, “assaggio” di zverev: è lui il pericolo numero uno 

La pioggia ha ritardato il programma ieri a Cincinnati dove stasera è in programma la finale del Masters 1000 (combined Atp e Wta). La prima sfida di semifinale, tra Jannik Sinner (testa di serie numero 1) e il tedesco Alexander “Sascha” Zverev (3), che aveva faticosamente eliminato venerdì notte Ben Shelton in tre set (3-6, 7-6, 7-4) è iniziata ben oltre le 23 italiane, seguita da quella tra Holger Rune (15) e Frances Tiafoe.

In precedenza si erano giocate quelle femminili: Aryna Sabalenka aveva liquidato la numero 1 del mondo Iga Swiatek con un doppio 6-3, mentre Jessica Pegula (fresca del successo a Toronto) aveva superato Paula Badosa per 6-2, 3-6, 6-3.

La classifica

Per Jannik Sinner quella di ieri notte non era soltanto una severissima verificas delle condizioni di forma, dopo il coriaceo ma anomalo (per il vento ) match con Rublev. Zverev è uno dei tennisti più in forma, è in ascesa, e, in caso di successo nel torneo dell’Ohio avrebbe i numero per superare d’un balzo Alcaraz (battuto nei sedicesimi da Monfils) e Djokovic (assente a Cincinnati) e insediarsi al numero 2. Una posizione che potrebbe migliorare ulteriormente in caso di successiva vittoria negli Us Open. Per l’altoatesino, in questo momento, è la minaccia principale al proprio trono mondiale. Una minaccia che vincere lo scontro diretto sarebbe stato il modo migliore di sventare. A prescindere dal risultato, però, conterà molto anche il modo in cui Sinner si presenterà a Flushing Meadow, primo dei tre appuntamenti campali di fine anno assieme alla Coppa Davis e le Atp Finlas di Torino.

