Sinner-Arnaldi, si può fare 

«Sono contento per tutta l'Italia, sapevo dei risultati della Formula 1, con le Ferrari: il calcio giocava in contemporanea. Contento per i piloti, noi, la Nazionale, Speriamo di far bene anche nelle prossime giornate». Jannik Sinner, con Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, ha contribuito a tenere alto il tricolore in una domenica non facile per lui, ma adesso al Masters 1000 di Miami potrebbe arrivare addirittura un quarto di finale tutto azzurro con Arnaldi.

Ottavi incrociati

Oggi Arnaldi (38 Atp), giustiziere del canadese Denis Shapovalov e per la prima volta negli ottavi di Miami, troverà il ceco Tomas Machac, 60 del mondo. C’è un precedente, nelle qualificazioni di Dubai 2023: «Ho perso nettamente, ma avevo un virus, non lo conto neanche. Avversario ostico, sarà una partita completamente diversa rispetto a quelle con Bublik e Shapovalov. Però io sto giocando bene e non voglio fermarmi qui». Altrettanto dicasi per Sinner, che insegue il 13° “derby” (ha 12 vittorie su 12...) sfida il 29enne australiano Chris O'Connell, 66 Atp, che lo battè nel 2021al secondo turno dell'Open di Atlanta e in tre partite in Florida non ha ceduto neanche un set: «È un giocatore pericoloso, serve bene e sa muoversi su questi campi. Come sempre dovrò fare attenzione al mio tennis e alla mia intensità di gioco. Di certo sarà un match difficile, non si arriva negli ottavi di questo torneo per caso».

Lo sa bene Musetti, che ieri notte ha dovuto affrontare nei sedicesimi l’arrembante statunitense Ben Shelton, numero 17 del ranking mondiale.

RIPRODUZIONE RISERVATA