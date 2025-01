Sinner alza il livello 

Sale il livello in allenamento di Jannik Sinner verso gli Australian Open. Dopo il primo approccio con i campi di Melbourne Park insieme a Cruz Hewitt, figlio dell'ex n. 1 al mondo Lleyton, l'azzurro si è allenato sulla Rod Laver Arena con Stan Wawrinka, campione a Melbourne nel 2014. Da campione a campione, una seduta tra due giocatori che ben si conoscono e che si sono affrontati sei volte nel circuito maggiore. «Grazie Stan, è sempre un piacere condividere il campo con te», ha scritto su Instagram Darren Cahill, coach di Sinner, che ha postato una foto dei due giocatori. Per Sinner inizierà adesso una settimana intensa tra allenamenti, match e appuntamenti: l'altoatesino tornerà all’alba per un allenamento con Frances Tiafoe. Nell'ambito della AO Opening Week, la serie di eventi collaterali e match d'esibizione che fa da antipasto al torneo, Sinner scenderà in campo domani (alle 6 della mattina italiana) contro Alexei Popyrin (n. 24 Atp). Giovedì alle 5.30 italiane ci sarà il sorteggio del main draw alla presenza dell'azzurro e di Aryna Sabalenka - campioni in carica del torneo - mentre venerdì alle 9 Jannik disputerà la seconda esibizione, stavolta con Stefanos Tsitsipas.

I tornei

Ieri si sono conclusi alcuni tornei e ne sono iniziati altri (Adelaide su tutti). La finale dell'Atp 250 di Brisbane è durata soltanto 13’. Dopo 5 game Reilly Opelka, si è ritirato, andando a stringere la mano a Jiri Lehecka, nuovo campione, al secondo titolo della carriera dopo la vittoria dello scorso anno ad Adelaide su Jack Draper, che oggi sale al numero 24, mentre Opelka invece guadagna 122 posizioni salendo fino al numero 171. A Auckland, la danese Clara Tauson ha vinto il suo terzo titolo Wta. La numero 50 del mondo ha beneficiato del ritiro di Naomi Osaka, ex numero 1, che ha vinto il primo set 6-4 ma si è ritirata per un infortunio agli addominali. In Nuova Zelanda da ieri sono impegnati gli uomini.

United Cup

Gli Stati Uniti fanno il bis in United Cup, competizione a squadre miste, a Sydney, superando la Polonia. Nel singolare femminile, Coco Gauff, n. 3 Wta, ha battuto 6-4 6-4, in poco meno di due ore di partita, Iga Swiatek, n. 2. Nel match maschile Taylor Fritz, n. 4 del mondo, ha completato l'opera imponendosi per 6-4 5-7 7-6(4), dopo una battaglia di oltre due ore e un quarto, su Hubert Hurkacz, n. 16. Gli Usa avevano vinto già nel 2023, superando l'Italia; per la Polonia, seconda finale persa di fila (nel 2024 dalla Germania).

