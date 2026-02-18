VaiOnline
tennis.
19 febbraio 2026 alle 00:45

Sinner, altro passo avanti 

A Doha liquida Popyrin e affronta nei quarti il n. 16 Mensik 

Jannik Sinner ha battuto l'australiano Alexei Popyrin (n.53 del mondo) negli ottavi del torneo Atp 500 di Doha. Match vinto in scioltezza dal numero 2 del mondo, che ha disposto dell'avversario in due set (6-3, 5-7) in un'ora e 24 minuti di gioco, senza concedere nemmeno una palla break, anche se nel secondo set l’avversario non gli ha reso la vita facile.

«Non ho avuto problemi nel primo set al servizio, nel secondo un po’ di più. Lui ha alzato il livello, io ho sbagliato qualche colpo, può succedere», ha detto a fine match. «Sono felice, bisogna sempre cercare maniere differenti per vincere le partite. Sono contento di questo match ma devo alzare il livello. Io rispetto tutti ma cerco di giocare sempre il mio migliori tennis se riesco. La classifica è un numero, tutti giocano con qualità e alta intensità e bisogna sempre rimanere concentrati». Adesso gli tocca, dopo Machac al primo turno, un alto ceco, Jakub Mensik, n. 16 Atp. In caso di successo, in semifinale potrebbe essercene anche un terzo, Jiri Lehecka (oppure il francese Arthur Fils). Tutto facile per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 1 di tutto, ha superato il francese Valentin Royer (60 Atp) per 6-2, 7-6 e trova il russo Karen Khachanov.

In doppio

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alla semifinale del torneo Atp 500, battendo la coppia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic per 7-6, 3-6, 10-7. Per l'accesso alla finale i due azzurri, freschi vincitori del torneo di Rotterdam, dovranno vedersela con i vincitori del match Popyrin/Tsitsipas-Heliovaara/Patten.

