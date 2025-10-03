VaiOnline
Tennis.
04 ottobre 2025 alle 00:33

Sinner alle 12 sfida Altmaier a Shanghai 

Al Masters 1000 Shanghai è una giornata ricca di italiani, compresi i due top 10 Jannik Sinner Lorenzo Musetti. L’altoatesino debutta al secondo turno affrontando alle 12 il tedesco Daniele Altmaier: chi vince trova l’olandese Tallon Griekspoor. Il carrarino (ore 8) se la vede con l’argentino Francisco Comesana (59 atp). In campo anche Luciano Darderi che non prima delle 9.30 affronta l’insidia di un giocatore di casa, il cinese Yunchaokete Bu (89 Atp). Ostacolo alto per Matteo Arnaldi (n. 73) contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, ventesimo del mondo.

Ieri non è andata bene a nessuno dei tre azzurri, tutti sconfitti in due set: Mattia Bellucci dal ceco Machac (6-3, 6-4), Luca Nardi dal francese Giovanni Mpetshi Perricard (6-3, 7-6) e Flavio Cobolli dall’iberico Jaume Munar (7-5, 6-2). In doppio, oggi alle 11 Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano l’australiano John Peers e il polacco Jan Zielinski. A proposito di doppio, a Pechino, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno beneficiato del ritiro di Kamilla Rakhimova e Laura Siegemund e alle 7 sono scese in campo contro Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko.

