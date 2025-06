Sinner alla prova dell’erba 

Scende in campo – in singolare – il numero 1 del mondo. Ad Halle, in Germania, dopo la sconfitta rimediata ieri in doppio, Jannik Sinner cerca il primo successo della stagione in erba contro il tedesco Hanfmann (138 Atp), "erbivoro” che comunque non dovrebbe creare molti problemi all’azzurro. Sinner, in coppia con Lorenzo Sonego, è stato eliminato al primo turno: la coppia italiana è stata battuta dal russo Karen Khachanov e lo statunitense Alex Michelsen con il punteggio di 2-6, 7-5, 10-3. Gli italiani sono andati a un passo dal successo, in vantaggio 6-2, 5-4 e servizio, per poi cedere il set e il successivo super tie-break a 3. Sinner, al termine del match, è sceso subito in campo per un ulteriore allenamento. Eliminato Luciano Darderi (56 Atp): battuto da Tsitsipas (25 Atp) in tre set, 6-4, 3-6, 7-6.

Per Sonego (46 Atp) il match contro l’altro tedesco Struff (103 Atp), una sfida da non sottovalutare. Sempre oggi in campo Flavio Cobolli (24 Atp) contro il pericoloso brasiliano Fonseca (18 anni, 57 Atp).

Arnaldi si ferma

Dopo Musetti e Berrettini, un altro forfait azzurro al Queen's, il torneo sull'erba che fa da preparazione a Wimbledon: Matteo Arnaldi si ritira a meno di un'ora dall'esordio nel tabellone contro il danese Holger Rune, numero 9 del ranking: probabile causa, il problema alla caviglia riscontrato ieri in allenamento. Al posto del ligure è stato ripescato in tabellone come lucky loser l'australiano Christopher O'Connell, numero 97 del ranking. Il torneo londinese resta così privo di tennisti azzurri.

