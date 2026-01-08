VaiOnline
Tennis.
09 gennaio 2026 alle 00:10

Sinner-Alcaraz, si ricomincia da Seul 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Aspettando l'ennesima finale, magari di Slam, il 2026 riporta subito in campo, uno contro l'altro, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A Seul l'attesa per il primo confronto tra i big two del tennis, benché non match ufficiale ma solo esibizione, è febbrile: dopo quello dell'azzurro anche l'arrivo dello spagnolo (con qualche giorno di ritardo sulla tabella per non mancare alla festa tutta spagnola dei Re Magi) è stato con accoglienza regale. Applausi, foto e richieste di autografi per il numero 1 del mondo che con Sinner – appuntamento domani alle 8 del mattino) giocherà il match targato Hyundai per testare gambe e colpi in vista dell'Australian Open.

Con un occhio anche al montepremi, perché dopo una stagione di ricchi guadagni, anche l'anno nuovo non pare sfigurare: le cifre che circolano non sono ufficiali, ma per i due campioni sarebbe previsto un gettone da 2 milioni di euro.

In proporzione anche i prezzi per l'annunciato show tennistico: certo, si augurano che sia all'altezza delle aspettative quelli che hanno speso oltre 2000 euro per assicurarsi il posto con la migliore visibilità per assistere al match.

In campo

Poi per i due campioni sarà tutto avvicinamento al primo slam di stagione, con Sinner che difende il titolo vinto a Melbourne un anno fa: il 16 gennaio il via, il giorno prima ci sarà il sorteggio che vedrà i due dai lati opposti del tabellone. A Melbourne, quanto a soldi, non si risparmia: quest'anno tra le novità c'è il Million Dollar 1 Point Slam, un torneo che si svolgerà la settimana prima dell'inizio dello Slam e potranno partecipare professionisti e dilettanti: per battere l'avversario basterà fare un punto. Tante le star iscritte, tra cui lo stesso Alcaraz, con montepremi finale da un milione di dollari.

L’Atp ci ripensa

Intanto proprio in vista del via della stagione e dopo le critiche arrivate dai top player – “si gioca troppo” – l’Atp ha provato a correggere il tiro: passa la riduzione del numero di tornei obbligatori per i migliori giocatori del circuito maschile. I top 30 da quest'anno saranno tenuti a giocare un minimo di quattro tornei Atp 500, contro i cinque precedenti. E ancora, chi si ritira da un Masters 1000 o un torneo 500 “a causa della nascita o dell'adozione di un figlio” non vedrà più decurtati i punti vinti fino a quel momento. L’Atp ha specificato che la corsa per assicurarsi uno degli otto posti alle Finals terminerà una settimana prima, dopo il Masters di Parigi l'8 novembre.

Azzurri

Questa mattina all’alba in campo Musetti a Hong Kong contro il giocatore locale Wong (150 Atp). Avanza il doppio azzurro Sonego-Musetti, che hanno battuto al super tie break l’austriaco Erler e l’americano Galloway (5-7, 6-3, 10-4). Sonego era stato eliminato ieri mattina dal cinese Shang (419 Atp) in due set, con l’avversario dell’azzurro che ha giocato una partita perfetta. Torna a casa anche la Cocciaretto, che ad Auckland (Nuova Zelanda) è stata sconfitta dalla polacca Linette in due set.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la favola di Trepy

Il 19enne, all’esordio, acciuffa la Cremonese all’88’: 2-2 
l nello sport
Disagi su tutte le tratte: «Vagoni nuovi e puliti, ma i tempi sono inaccettabili»

Pendolari, una vita in ritardo «Più facile andare a Roma»

Cronaca di una giornata a bordo con i viaggiatori abituali: «Anni di promesse tradite, il servizio non migliora mai» 
Sara Marci
La polemica

Referendum, alta tensione sulla data

Il Governo vorrebbe fissare al 22 marzo il quesito sulla riforma della Giustizia 
Venezia

«Il 25enne giustiziato dal vigile»

La procura: lo ha sequestrato e portato in un campo, poi il proiettile alla testa 