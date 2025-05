Sinner-Alcaraz, Roma si merita i migliori 

Roma. Jannik Sinner, il sogno è realtà. Aveva detto che sarebbe sbarcato a Roma per ripartire e capire come fosse messo. Arriva in finale avendo lasciato per strada solo un set e poco altro. La sfida di domani pomeriggio contro Carlo Alcaraz promette grande spettacolo, il massimo che questo torneo potesse offrire. Sinner elimina in semifinale (1-6, 6-0, 6-3) un Paul stupefacente nel primo set, con Jannik letteralmente irriconoscibile e incapace di mettere una palla decente in campo. Poi, la grande forza mentale di questo giocatore straordinario ha cambiato la gara: 6-0 in 30 minuti e poi un 6-3 faticosamente portato a casa, con qualche accenno di problemi a una gamba, determinati – ha detto a fine match – dalle vesciche al piede destro. La reazione e il finale in crescendo fanno pensare bene: «Per me è incredibile, domani con Alcaraz andrà come andrà, ma fino a oggi è stato tutto perfetto».

Al rientro dopo la sospensione per la vicenda Clostebol, Sinner continua la sua striscia di vittorie consecutive – ora sono 26 – e punta dritto allo slam di Parigi. Resta per strada quel primo set con Paul da incubo, lontanissimo dalla prestazione aliena di giovedì con Ruud. L'altoatesino, con alcuni errori gratuiti decisamente insoliti, ha perso 6-1 in appena 28 minuti di gioco, punteggio che Sinner non subiva sulla terra rossa da Madrid 2022. Dal 1978 un italiano – l’ultimo fu Panatta contro Borg – non conquistava la finale a Roma.

Grazie Lorenzo

A un passo dal sogno. Sfuma in semifinale, contro Carlos Alcaraz il cammino di Lorenzo Musetti, in una giornata da dimenticare che fa seguito a due settimane nelle quali in tanti, a cominciare dallo stesso tennista, credevano nel grande colpo. Sfuma anche il sogno di assistere domani a una finale tutta italiana agli Internazionali, Musetti saluta Roma dopo aver lottato per poco più di due ore sul Centrale contro Alcaraz, lo stesso campione che in finale a Montecarlo gli aveva già negato la gioia di portarsi a casa il suo primo Master 1000. Ieri hanno influito anche vento, ombre e delle condizioni non congeniali al tennis di Musetti. «Ma ho trovato troppi alibi o lamentele in campo, non sono mai riuscito a essere propositivo», la sua spiegazione dopo il ko per 6-3, 7-6. Ma Lorenzo resta orgoglioso del suo 2025, in particolare della parte su terra rossa perché grazie alla finale nel Principato, alle semifinali di Madrid e quelle di Roma è riuscito a entrare in top ten per la prima volta in carriera. Di fronte, ieri, aveva quell'Alcaraz che definisce «il più forte di tutti sul rosso», anche «più di Jannik». Carlos si giocherà a Roma la sua prima finale. «E sono felice di come ho gestito le gare qui», dice lo spagnolo commentando il successo con Musetti.

Tanto azzurro sul rosso di Roma, un fine settimana di storia dello sport, comunque andrà a finire. (e.p.)

