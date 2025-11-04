Sinner-Alcaraz, lotta infinita 

Grazie alla vittoria nel Masters 1000 di Parigi, Jannik Sinner ha iniziato la 66ª settimana da numero 1 del mondo. La serie di 65 settimane consecutive si era interrotta domenica 7 settembre, quando aveva perso la finale degli Us Open che aveva rimesso Carlos Alcaraz sul trono. Il vantaggio sullo spagnolo ora è di appena 250 punti e Sinner sa che chiudere l'anno con questa classifica è un obiettivo che non dipende solo da lui. Alcaraz tornerà numero 1 già lunedì, primo giorno delle Atp Finals: verrà infatti pubblicata la classifica nella quale i giocatori non potranno più conteggiare i punti ottenuti a Torino ‘24, quando Sinner trionfò vincendo tutti i match. Molto dipende quindi dal cammino che Jannik percorrerà quest'anno sul cemento della Inalpi Arena dove, da domenica al 16 novembre i migliori otto singolaristi (più le migliori otto coppie in doppio) si confronteranno nel torneo che chiude la stagione maschile e decreta la classifica finale 2025. I gironi saranno sorteggiati giovedì prossimo, alle 12.

In campo

L'ultimo 1000 della stagione ha assegnato tre dei rimanenti quattro posti nel singolare: Ben Shelton, Taylor Fritz e Alex De Minaur si sono uniti ad Alcaraz, Sinner, Alexander Zverev e Novak Djokovic, la cui presenza è stata confermata dal presidente Fitp Angelo Binaghi. L'ottavo nome sarà deciso questa settimana tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Il canadese, numero 8, si è ritirato dal torneo di Metz preferendo riposare. Ha così lasciato Musetti (ora 9) padrone del proprio destino. Il carrarino ha un ritardo di 160 punti e per afferrare l'ultimo posto a Torino deve vincere ad Atene (Atp 250, 2-8 novembre).

