VaiOnline
Tennis.
04 novembre 2025 alle 01:19

Sinner-Alcaraz, lotta infinita 

Torino decisiva. Per esserci, Musetti deve vincere ad Atene 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grazie alla vittoria nel Masters 1000 di Parigi, Jannik Sinner ha iniziato la 66ª settimana da numero 1 del mondo. La serie di 65 settimane consecutive si era interrotta domenica 7 settembre, quando aveva perso la finale degli Us Open che aveva rimesso Carlos Alcaraz sul trono. Il vantaggio sullo spagnolo ora è di appena 250 punti e Sinner sa che chiudere l'anno con questa classifica è un obiettivo che non dipende solo da lui. Alcaraz tornerà numero 1 già lunedì, primo giorno delle Atp Finals: verrà infatti pubblicata la classifica nella quale i giocatori non potranno più conteggiare i punti ottenuti a Torino ‘24, quando Sinner trionfò vincendo tutti i match. Molto dipende quindi dal cammino che Jannik percorrerà quest'anno sul cemento della Inalpi Arena dove, da domenica al 16 novembre i migliori otto singolaristi (più le migliori otto coppie in doppio) si confronteranno nel torneo che chiude la stagione maschile e decreta la classifica finale 2025. I gironi saranno sorteggiati giovedì prossimo, alle 12.

In campo

L'ultimo 1000 della stagione ha assegnato tre dei rimanenti quattro posti nel singolare: Ben Shelton, Taylor Fritz e Alex De Minaur si sono uniti ad Alcaraz, Sinner, Alexander Zverev e Novak Djokovic, la cui presenza è stata confermata dal presidente Fitp Angelo Binaghi. L'ottavo nome sarà deciso questa settimana tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Il canadese, numero 8, si è ritirato dal torneo di Metz preferendo riposare. Ha così lasciato Musetti (ora 9) padrone del proprio destino. Il carrarino ha un ritardo di 160 punti e per afferrare l'ultimo posto a Torino deve vincere ad Atene (Atp 250, 2-8 novembre).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Il focus

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 
Alessandra Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 