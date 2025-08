Sinner-Alcaraz, il duello riparte 

Lo swing Usa non si può. Ma ripetersi a Flushing Meadows e continuare la striscia vincente partita da Wimbledon, proseguendo il dominio da n.1 del tennis mondiale, quello è sì l'obiettivo di Jannik Sinner. Rinunciando dopo le glorie londinesi al torneo di Toronto, un Masters 1000, il tennista azzurro che ora si appresta a cominciare la sua campagna americana ha perso, come anche il rivale Carlos Alcaraz e il veterano Nole Djokovic - la chance di realizzare il filotto che nel nordamerica chiamano appunto “Us swing”. In passato riuscì solo a Nadal, Roddick e Rafter - ricordano gli storici del tennis - e oggi è difficile che possano riuscirci i tennisti di vertice rimasti in campo a Toronto (Zverev), dobve iri notte l’ultimo italiano, Flavio Cobolli, ha affrontato negli ottavi ben Shelton. Intanto Sinner a è pronto a riprendere il duello con lo spagnolo numero 2 al mondo, avversario delle due ultime finali, Roma e Londra. Sinner è tornato sabato nel suo habitat naturale, prima della partenza per Cincinnati: qualche scambio sul campo monegasco, e la consapevolezza di «sentirsi alla grande». Nei due tornei Usa che chiuderanno l'estate, l'antico e prestigioso Cincinnati Open dal 7 al 18 agosto c’è anche Alcaraz: il duello sta per ricominciare.

RIPRODUZIONE RISERVATA