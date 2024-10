Sinner-Alcaraz: di meglio non c’è 

In Arabia Saudita oggi gioca il passato, il presente e il futuro del tennis mondiale. Alle 17.30 la sfida tra Nole Djokovic e Rafa Nadal, antipasto di lusso per il piatto forte della serata: Jannik Sinner e Carlito Alcaraz si affronteranno per conquistare il Six Kings Slam di Riyad.

Semifinale Gigante

Matteo Gigante volta in semifinale nell'Atp Challenger 125 di Olbia. Il mancino romano, numero 7 del seeding, l'ha spuntata in poco meno di tre ore di gioco sullo spagnolo Javier Barranco Cosano; 7-6(7), 5-7, 6-3. Oggi, contro di lui ci sarà lo spagnolo Martin Landaluce, ex numero 1 del mondo junior (nel 2022 vinse lo Us Open di categoria), che ha battuto 2-6, 6-1, 6-2 il davisman azzurro Andrea Vavassori. Poi la pioggia è diventata protagonista stoppando il match tra Samuel Vincent Ruggeri e il ceco Dalibor Svrcina sul 6-3, 0-6, 2-2.

Finali al Forte Village

Pyotr Nesterov e Pol Martin Tiffon si giocano il titolo maschile nell'Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Nesterov l'ha spuntata 3-6, 7-5, 6-4 su Andrej Martin, mentre Tiffon ha regolato 6-1, 6-0 Tommaso Compagnucci, ultimo italiano in gara. Due italiane nelle semifinali femminili: la qualificata Federica Urgesi (che affronterà Aliona Bolsova) e Nicole Fossa Huergo (contro Carlota Martinez Cirez).

Tc Cagliari in Piemonte

Terza giornata per la Serie A1 femminile a squadre. Il Tc Cagliari vuole dimenticare il 4-0 subito sui campi del Tc Rungg, affrontando la seconda trasferta stagionale. Domani, alle 10, le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello giocano in casa del Tennis Beinasco.



