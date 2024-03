Sinner-Alcaraz: chi è il n. 2? 

In palio non c'è solo la finale di Indian Wells: la sfida di stasera (ore 21,30) tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rivali e amici, espressione del nuovo che avanza nel tennis mondiale, vale il posto numero 2 del ranking Atp. Alcaraz lo detiene già, Sinner lo sta insidiando. Chi vince se lo prende e avvicina Djokovic, che a Miami non ci sarà. Sinner arriva alla sfida con Alcaraz forte della 16 vittorie su 16 nel 2024 (19 di fila in tutto) che si è aperto con il trionfo di Melbourne. Lo spagnolo è in crescita dopo un avvio di stagione più complicato. E questa sfida è anche la rivincita della semifinale dello scorso anno dove a trionfare fu il murciano.

Api in campo

Per arrivarci, Alcaraz ha dovuto superare anche l'attacco delle api di Indian Wells, che hanno colonizzato la spidercam del Centrale e creato momenti di imbarazzo misto a paura, prima di battere Alexander Zverev 6-3 6-1. «È stato l'incontro più strano ma giocato nella mia carriera», le parole dello spagnolo in conferenza stampa. «Non mi era mai capitato nulla di simile. Stavo servendo nel terzo game e ho notato qualche ape, ma non pensavo fossero migliaia. Invece poco dopo me le sono trovate addosso, nei capelli, dappertutto. Sono stato costretto a scappare in fretta. Ho paura delle api». Sinner e Alcaraz si sfidano per la nona volta e (contando anche il precedente a livello Challenger) il bilancio dice 4-4. Ma l'altoatesino ha vinto gli ultimi due incontri, lo scorso anno a Miami e poi a Pechino: «Lui in questo momento è senza dubbio il miglior giocatore al mondo. Mi attende un match molto difficile e una grande sfida, per capire a che livello mi trovo rispetto a lui», le parole di Alcaraz. L’altra sfida è Paul-Medvedev.

