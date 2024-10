Sinner-Alcaraz, ancora loro 

Quattro giorni dopo la vittoria del Masters 1000 di Shanghai, Jannick Sinner approda in finale anche al Six Kings Slam di Ryiad. Domani sera sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz a contendergli la coppa, in palio il più alto assegno della storia del tennis. Se Sinner si è sbarazzato con fatica di un Djokovic lievemente penalizzato da un problema alla spalla destra, quella di Alcaraz su Rafa Nadal è stata una vittoria più netta: 6-3, 6-3 e tutta la Spagna li ha guardati.

Domani sera – si parte alle 18.30 – assisteremo a Nadal-Djkovic per la 61ª volta – incredibile – e a seguire la finale fra Alcaraz e Sinner, in questo momento i più forti giocatori del circuito. La sfida fra il numero 1 del mondo e quello da cui ha ereditato lo scettro è durata due ore e mezza, primo set travolgente per Sinner (6-2) mentre nel secondo la classe e l’orgoglio di Djokovic hanno colmato eventuali gap anche di natura atletica, tie-break vinto da Nole 7-0. Si gioca per lo spettacolo, per la promozione dello sport in un Paese che ha fame di tennis e…per un primo premio da 5,5 milioni di euro (1,4 milioni di euro il "gettone" di partecipazione per ognuno dei sei protagonisti). Cambia l'avversario, Medvedev nei quarti ora Djokovic, ma non il trattamento del numero uno del mondo: che in appena 26 minuti si aggiudica il primo set. Ma Nole non ci sta e si aggiudica al tie break il secondo set. Al cambio campo arriva il fisioterapista a trattare la spalla destra del serbo. Si va avanti tra break, controbreak e occasioni mancate da una parte e dall'altra per otto game, poi nel nono arriva un nuovo strappo da parte di Sinner, che scappa sul 5-4 e va a servire per il match. E se lo prende.

