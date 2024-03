Sinner ai quarti: oggi può essere n.2 

Luca Nardi non ha ripetuto contro Tommy Paul l’impresa riuscitagli contro Novak Djokovic e lascia il Master 1000 di Indian Wells. Il ventenne marchigiano (che salirà al n. 95 Atp) ha perso 6-4, 6-3 con il numero 17 del mondo e lascia a Jannik Sinner il compito di reggere il tricolore nei quarti di finale del torneo californiano.

Sfida ceca

Stasera Sinner si troverà di fronte il ceco Jiri Lehecka, 32 Atp che ha eliminato in sequenza due top player come Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. Neanche l’altoatesino ha scherzato martedì notte contro il giovane americano Ben Shelton (che lo aveva battuto a ottobre a Shanghai): 7-6 il primo set (in cui ha servito sul 5-4) e 6-1 il secondo, con il “bombardiere” di Atlanta in tilt. Un’altra prova di maturità e di forza ma oggi arrivano i quarti e l’ora della verità.

L’ora della verità

Scendono in campo dalle 19 (orari da definire) anche Carlos Alcaraz (numero 2 del mondo) e Sascha Zverev. Se il tedesco di origine russa batte lo spagnolo, regala a Sinner la seconda posizione nella classifica Atp, a prescindere dal risultato del match contro Lehecka. Se Carlito e Jannik vincono se la giocano tra loro in semifinale.

Riecco Berrettini

Intanto stanotte nel Challenge di Phoenix torna in campo Matteo Berrettini (sceso al n. 154) per affrontare nel secondo turno Arthur Cazaux (77). Il romano aveva debuttato martedì notte battendo l’altro francese Hugo Gaston (85) per 3-6, 6-3, 6-2 nei sedicesimi. Sempre in Arizona, bene anche Fabio Fognini che ha superato l’americano Michael Mmoh per 7-6, 6-2.

