Sinner, adesso c’è la Davis 

Dalle Atp Finals alle finali di Coppa Davis, sempre più nel segno di Sinner. Concluso lo scorso anno un digiuno durato quasi mezzo secolo, l'Italia del tennis si ripresenta alle Finals della coppa-insalatiera da campione uscente e come favorita per cercare il bis. La squadra capitanata da Filippo Volandri può infatti mettere in campo il numero 1 al mondo, che dal trionfo di Malaga 2023 ha definitivamente spiccato il volo fino all'apoteosi di domenica a Torino, ma anche una delle coppie attualmente più forti in doppio, formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e altri due forti singolaristi come Lorenzo Musetti (17 Atp) e Matteo Berrettini (35). Sulla carta nessuna delle altre sette squadre partecipanti può competere, data la presenza di un Sinner attualmente “ingiocabile” e che Volandri, visto il suo stato di grazia, potrebbe decidere di schierare anche nel doppio.

Il dominatore

All'indomani del trionfo alle Atp Finals, Sinner è celebrato in tutto il mondo come il nuovo sovrano del tennis, dominatore del 2024 con risultati e numeri incredibili. La classifica Atp pubblicata ieri lo certifica: ha un vantaggio di 3.915 punti sul secondo, Alexander Zverev, e 4.820 sul terzo, Carlos Alcaraz, cifre che lo mettono al riparo da qualsiasi scalata per i mesi a venire. Insomma, un dominio assoluto, con l'unica ombra del procedimento Tas per il caso Clostebol al quale tutto lo staff di Sinner resta appeso, vista la riservatezza dell'organismo svizzero sui tempi.

L'altoatesino è atteso a Malaga per oggi, dove sono già arrivati i compagni di squadra, per condurre l'Italia ad una nuova vittoria. Gli azzurri esordiranno nel torneo solo giovedì in un quarto di finale contro l'Argentina, sconfitta tre volte su cinque nei precedenti confronti in Davis. Al passo successivo, l'Italia si potrebbe trovare sabato contro gli Stati Uniti o l'Australia mentre solo in finale, domenica, sarebbe possibile un incrocio con i padroni di casa della Spagna, che sono dall'altra parte del tabellone (esordio oggi con l'Olanda e poi eventuale semifinale con la Germania o col Canada).

Guidata da Carlos Alcaraz, la Spagna spera di fare l'ultimo regalo, che giochi o meno, alla leggenda Rafa Nadal, che dirà addio al tennis dopo questo evento ma che ha assicurato che farà di tutto «per aiutare la squadra a vincere». Oggi avremo una prima risposta a questo quesito, mentre la squadra azzurra prepara la sfida all'Argentina, che potrà contare come singolaristi su Sebastian Baez (27 Atp), Francisco Cerundolo (30) e Tomas Etcheverry (39), col primo però meno amante del cemento rispetto agli altri due, che il capitano Guillermo Coria potrebbe quindi schierare contro l'Italia. Il doppio, formato da Andres Molteni e Maximo Gonzalez, non è super ma nemmeno da sottovalutare in caso di spareggio se i singolari finissero in parità.

L’amico Fritz

Allungando lo sguardo, un ostacolo nelle semifinali di sabato sarebbero gli Stati Uniti, anche se il loro numero 1, Taylor Fritz, ha appena assaggiato la superiorità di Sinner. Per l'altro singolare sono disponibili Ben Shelton (12) e Tommy Paul (21), mentre il doppio sarà formato dall'esperta coppia Austin Krajicek e Rajeev Ram. L'Australia schiera invece Alex De Minaur, Alexei Popyrin, Jordan Thompson, Thanassi Kokkinakis e Matthew Ebden. Il quarto Usa-Australia si giocherà giovedì mattina, prima di Italia-Argentina, con gli azzurri che sapranno già chi si potrebbero trovare davanti in semifinale.

