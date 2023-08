Sinner accelera e travolge Sonego Crac Berrettini 

Un derby fa spesso storia a sè, ma è più difficile che accada su un campo da tennis e così il pronostico è stato rispettato nel match che ha messo di fronte al secondo turno degli Us Open il n.1 azzurro, e 6 al mondo, Jannik Sinner, e Lorenzo Sonego, che per l'Atp è il n.39. L'altoatesino in due ore di gioco si è fatto largo verso il terzo gradino del torneo, imponendosi 3-0 col punteggio di 6-4, 6-2, 6-4. Per Sinner è la decima vittoria nel circuito contro un italiano, la terza contro il torinese. Malissimo è andata invece a Matteo Berrettini, che in svantaggio di un set e sotto 5-3 contro il francese Rinderknech (73 Atp), si è infortunato alla caviglia cadendo rovinosamente durante uno scambio. Per lui un amaro ritiro.

Sfida azzurra

«Io e Lorenzo ci conosciamo bene, è un bravissimo ragazzo e dietro ha un ottimo team - ha detto a caldo - credo che non sia stata una partita semplice per nessuno di noi due, c'era poco ritmo. Io ho servito bene e risposto abbastanza, sono contento della mia prestazione. Mi dispiace per Lorenzo, ma quando giochi cerchi sempre di vincere». Il match lo ha visto se non dominare, comunque controllare senza grande fatica il gioco, anche grazie ad un servizio che funziona bene e a una buona varietà e sicurezza nei colpi. Un break è stato sufficiente a Sinner per decidere il primo set, anche se il torinese ha messo in campo le sue armi migliori. Anche nel secondo set, Sinner ha piazzato presto il break, stavolta al primo game, per poi doppiarlo per portarsi sul 5-2, senza rischiare mai nei suoi turni di battuta, e quindi andare sul 2-0. Il copione non è cambiato nella terza partita, chiusa ancora 6-4 per l'altoatesino. Al prossimo turno, troverà l'argentino Tomas Martin Etcheverry (n.34) o lo svizzero Stan Wawrinka (n.49), con cui ha debuttato in uno Slam proprio allo US Open del 2019, perdendo in quattro set. Fra Hubert Hurkacz e il britannico Jack Draper, a sorpresa il n.165 al mondo ha eliminato il polacco numero 17, per 6-2, 6-4, 7-5.

Le donne

Nel torneo femminile, benissimo la Bronzetti, che ha eliminato in due set la tedesca Lyn. Ma tutti parlano del ritorno in grande stile della ex n.1 Caroline Wozniacki. La danese, ferma in pratica da oltre tre anni tra problemi di salute e due gravidanze, ha sconfitto la ceca Petra Kvitova, numero 11 al mondo e due volte campionessa di Wimbledon, per 7-5, 7-6.

