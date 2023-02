Sinner a Rotterdam si regala una chance 

Rotterdam. Jannik Sinner batte Benjamin Bonzi e si regala una bella chance a Rotterdam. Quella di finire il lavoro iniziato a Melbourne, quando, contro il greco Stefanos Tsitsipas (che agli Australian Open ha perso in finale da Novak Djokovic, diventando il numero 3 del mondo), si arrese al quinto set. Un capolavoro incompiuto che oggi sul veloce indoor dell’Olanda Meridionale il 21enne di Sesto Pusteria potrebbe ritentare. Sarebbe una test di maturità per lui che è scivolato indietro nella classifica Atp sino al numero 17, poi è risalito al 14 grazie al successo di Montpellier, ma che non riesce a piazzare un “colpaccio” contro un top 5. Ieri ha liquidato il numero 48 Atp, il francese Bonzi, per 62, 3-6, 6-1, accusando un passaggio a vuoto soltanto nel secondo set. Una prova tutto sommato convincente.

Gli altri match

Adesso arriva la sfida più dura, contro il numero 1 del seeding, in fondo alla quale c’è il quarto di finale contro il sempreverde Stan Wawrinka (oggi 130 Atp), che ha battuto il francese Richard Gasquet con un doppio 6-3.

Dalla stessa parte del tabellone, c’è la mina vagante Holger Rune, ieri vittorioso (doppio 6-4) su Lestienne. Tra i big, sconfitto il polacco Hubert Hurkacz che si è arreso al sempre temibile Grigor Dimitrov con due tie-break.

