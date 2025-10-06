Sinner a riposo Con Alcaraz sfida a Parigi?  

Nessun allarme dopo il ritiro a causa dei crampi contro Tallon Griekspoor. Come rende noto Supertennis, il canale web della Fitp, Jannik Sinner, che ha lasciato la Cina in mattinata per tornare a Montecarlo, «ha solo bisogno di qualche giorno di riposo». Il caldo, l'umidità e lo smog rendono particolarmente dure le condizioni a Shanghai, e l'azzurro non è l'unico ad averne sofferto in settimana. Novak Djokovic, nel match prima di Sinner-Griekspoor, ha dato di stomaco durante la partita poi vinta contro Yannick Hanfmann. Giovanni Mpetshi Perricard ha parlato di «condizioni durissime» dopo la vittoria su Taylor Fritz, la sua prima contro un Top 10. Sinner, protagonista del suo settimo ritiro in carriera, in una stagione in cui peraltro non ha giocato per tre mesi, potrebbe anche sottoporsi a qualche test per capire in che modo eventualmente lavorare per prevenire il ripresentarsi di problemi simili: è atteso in campo il 15 ottombre nel Six Kings Slam, l'esibizione di lusso in Arabia Saudita, con premio da 6 milioni, in cui lo scorso anno batté in finale Carlos Alcaraz. Nel circuito è iscritto all'Atp 500 di Vienna e al Masters 1000 di Parigi (che da quest'anno non si gioca più a Bercy ma alla Defense Arena), dove potrebbe ritrovare Alcaraz.

RIPRODUZIONE RISERVATA