VaiOnline
Tennis.
07 ottobre 2025 alle 00:27

Sinner a riposo Con Alcaraz sfida a Parigi?  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nessun allarme dopo il ritiro a causa dei crampi contro Tallon Griekspoor. Come rende noto Supertennis, il canale web della Fitp, Jannik Sinner, che ha lasciato la Cina in mattinata per tornare a Montecarlo, «ha solo bisogno di qualche giorno di riposo». Il caldo, l'umidità e lo smog rendono particolarmente dure le condizioni a Shanghai, e l'azzurro non è l'unico ad averne sofferto in settimana. Novak Djokovic, nel match prima di Sinner-Griekspoor, ha dato di stomaco durante la partita poi vinta contro Yannick Hanfmann. Giovanni Mpetshi Perricard ha parlato di «condizioni durissime» dopo la vittoria su Taylor Fritz, la sua prima contro un Top 10. Sinner, protagonista del suo settimo ritiro in carriera, in una stagione in cui peraltro non ha giocato per tre mesi, potrebbe anche sottoporsi a qualche test per capire in che modo eventualmente lavorare per prevenire il ripresentarsi di problemi simili: è atteso in campo il 15 ottombre nel Six Kings Slam, l'esibizione di lusso in Arabia Saudita, con premio da 6 milioni, in cui lo scorso anno batté in finale Carlos Alcaraz. Nel circuito è iscritto all'Atp 500 di Vienna e al Masters 1000 di Parigi (che da quest'anno non si gioca più a Bercy ma alla Defense Arena), dove potrebbe ritrovare Alcaraz.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’operazione

Narcotraffico e assalti ai blindati, sale di livello la criminalità nell’Isola

La Dda: un filo rosso lega le inchieste in Ogliastra, Barbagia e Sulcis  
Francesco Pinna
L’operazione

Mosè Cao ucciso, i soldi investiti in droga albanese

Il giorno in cui scomparve doveva incontrare Marongiu 
Simone Loi
L’omicidio

Il corpo di Cinzia Pinna doveva finire in mare

L’imprenditore voleva portare il cadavere nella scogliera del faro di Capo Ferro 
Andrea Busia
Cronaca

Coltellate alla madre,  l’ultimo litigio dopo anni di minacce

Pier Luigi Mura, 62enne di Guspini,  sotto accusa per tentato omicidio 
Mariella Careddu
La replica.

Caso Aritzo, ora i corsi sul defibrillatore

Giorgio Ignazio Onano
Falconi (Anci): le piccole comunità soffrono

Sanità, i sindacati alla Regione: «Basta promesse»

Cgil, Cisl e Uil: il protocollo deve diventare operativo 
Cristina Cossu