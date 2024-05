Sinner a Parigi: sta bene e oggi scioglie le riserve 

La risonanza alla quale si è sottoposto ieri Jannik Sinner ha dato un responso positivo. Il tennista italiano, quindi, ha deciso di partire per Parigi dove verificherà le proprie condizioni in vista del torneo del Grande Slam, il cui sorteggio è in programma domani alle 14. Il campione italiano, accompagnato dal supercoach Darren Cahill, ha messo in programma i primi allenamenti già ieri sera, per poi sciogliere definitivamente le riserve.

Qualificazioni

Ieri al Roland Garros si è continuato a giocare per il primo del tre turni di qualificazione in vista degli Internazionali di Francia che scatteranno domenica e per l’Italia è stata una giornata positiva con quattro successi e una sconfitta. Tutto bene in campo maschile, con tre vittorie in tre set: Andrea Vavassori (170 Atp) ha eliminato lo spagnolo Albert Ramos (n. 111 del mondo) per 6-3, 4-6, 6-3; ok anche Francesco Maestrelli, che ha battuto 6-7, 6-2, 6-4 allo svizzero Marc Andrea Huesler, e Andrea Pellegrino, 7-6, 4-6, 7-6 all’americano Maxime Cressy. Oggi tornano in campo Napolitano, Zeppieri, Bellucci e Gigante, oltre a Zeppieri e Pellegrino.

Una qualificazione su due per le azzurre: Sara Errani ha prevalso sull’americana Ann Li per 6-3, 6-4 e oggi sfiderà la francese Alice Tubello (374). Niente da fare per Lucrezia Stefanini, piegata dall’altra statunitense Katie Volynets (109 Wta) per 6-2, 6-1.

Gli altri tornei

Prosegue a Lione il buon momento di Luciano Darderi. L’italiano d’argentina si è sbarazzato nei sedicesimi del giapponese Taro Daniel (7-5, 7-6) me sfiderà Adrian Mannarino, 22 del mondo. A Ginevra (dove c’è Djokovic), Flavio Cobolli inchioda l’americano Ben Shelton (15 Atp) in rimonta: 4-6, 7-6, 6-2.

Buone notizie, invece, da Rabat, con quattro italiane agli ottavi. Una, Elisabetta Cocciaretto è già ai quarti dopo il 6-4, 6-2 alla cinese Zhuoxuan Bai. Camilla Rosatello ha eliminato la numero uno Yue Yuan ed è attesa da Kamila Rakhimova. Martina Trevisan l’ha spuntata sulla nipponica Nao Hibino. Ok anche Lucia Bronzetti che ha lasciato un game a Malak El Allami

RIPRODUZIONE RISERVATA