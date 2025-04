Sinner a Monte Carlo prepara il gran ritorno 

Jannik Sinner prosegue la preparazione in palestra in vista della stagione sul rosso. Ieri, si era sparsa la voce, rilanciata dalla stampa nazionale, che il numero 1 Atp avesse scelto Matteo Berrettini per la prima seduta d'allenamento sul rosso di Monte Carlo in vista della parte più calda della stagione sul rosso (i 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros), ma così non è stato. La presenza dei due azzurri nel Principato non fa escludere un possibile nuovo appuntamento in questi giorni.

Lucky Darderi, Cobolli no

Luciano Darderi vola al secondo turno dell'Atp 500 di Monaco. L'italiano di Villa Gesell ha superato con un doppio tie break (7-3, 7-3) in quasi due ore l'australiano Christopher O'Connell, ripescato come lucky loser dopo il forfait del ceco Jiri Lehecka, numero 7 del tabellone. Agli ottavi, l'italiano affronterà il serbo Miomir Kecmanovic. Flavio Cobolli ha perso contro un altro “perdente fortunato”, il kazako Alexander Shevchenko, che l'ha spuntata per 6-7(2), 6-3, 6-4 in oltre due ore e mezza di un match ricco di ribaltamenti nel gioco e nel punteggio.

Sorpresa Rosatello

Colpo di Camilla Rosatello che, entrata nel main draw del Wta 250 di Rouen da qualificata, ha regolato con un netto 6-2, 6-3 la statunitense Alycia Parks, numero 6 del seeding. Negli ottavi, l'avversaria della piemontese sarà la romena Elena Gabriela Ruse.



