Sinner a Miami “vendica” Arnaldi e vola in semifinale 

loMiami. Jannik Sinner conquista l'accesso alla sua terza semifinale al Masters 1000 di Miami e continua a far sognare i non pochi tifosi italiani presenti all'Hard Rock Stadium. In Florida il campione di Sesto Pusteria sembra aver recuperato la forma migliore. Ai quarti ha battuto in due set il ceco Tomas Machac per 6-4 6-2 in poco più di un'ora e mezza di gioco nel corso del quale la sua prestazione è stata in continuo crescendo. Tutto, quindi, lascia ben sperare in vista del prossimo turno, contro il cileno Nicolas Jarry i il russo Daniil Medvedev, che hanno gioxato durante la notte.

Torneo speciale

«Non è stata una partita semplice ma ho giocato bene i punti importanti», ha commentato l'altoatesino a fine partita. «Giocare un torneo dopo l'altro non mi sta dando problemi: fisicamente mi sento bene. Si tratta di competere quindi ci si allena duramente per essere in condizione di farlo. Questo per me è un torneo speciale perché ho raggiunto qui la mia prima finale '1000' e quindi sono contento di essere di nuovo in semifinale». I numeri testimoniano questa continuità: settima semifinale in carriera in un Master 1000 e soprattutto quarta nei quattro tornei finora disputati dall'inizio dell'anno, con la ventesima vittoria negli ultimi 21 incontri (ha perso solo con Carlos Alcaraz a Indian Wells).

La partita

Ieri Sinner ha sofferto soltanto nei primi giochi contro il ceco Machac, n. 60 del ranking, “vendicando” così l'eliminazione di Matteo Arnaldi agli ottavi. Break e contro-break nei primi due game, poi partita equilibrata fino al settimo game: Machac sotto pressione commette due errori e consegnano il servizio all'azzurro. A quel punto, sotto gli occhi ammirati di un Leo Messi che gli riservi applausi convinti a ogni colpo, Jannik sale in cattedra e, di fatto, non c'è più gara. Sinner appare soffrire meno l'umidità della Florida e riesce a mettere a segno anche qualche colpo spettacolare che infiamma il pubblico sugli spalti della “casa” dei Miami Dolphins di football. Nel secondo set Sinner appare spietato e porta a casa il match rapidamente. Domani sarà nuovamente in campo.

