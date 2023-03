Sinner a Miami ritrova la top 10 e sfida Rublev 

Per Sinner che oggi di troverà di fronte il russo Andrej Rublev, testa di serie numero 6, si tratta del miglior inizio di stagione di sempre e virtualmente è di nuovo top 10 secondo le proiezioni in tempo reale del ranking Atp. «È la prima volta che ho giocato di sera», ha raccontato l'azzurro dopo aver battuto Dimitrov. Posso essere molto felice del mio rendimento in risposta, soprattutto contro la seconda, occasioni in cui ho cercato di essere molto aggressivo. Grigor ha grande talento, è un giocatore molto intelligente, sono molto felice di come ho giocato», ha aggiunto Sinner, che ha riscattato la sconfitta subita nell'unico precedente confronto diretto. Agli Internazionali d'Italia 2020, in uno stadio vuoto a causa delle restrizioni per la pandemia di Covid-19, l'allora numero 81 del mondo Sinner perse 4-6 6-4 6-4 dopo aver salvato quattro match point.

Miami. Jannik Sinner si conferma il tennista azzurro più continuo del momento conquistando gli ottavi di finale a Miami in poco meno di un'ora e mezza di gioco. A far strada al giovane altoatesino è il 32enne bulgaro, n. 27 mondo, Grigor Dimitrov battuto in due set 6-3 6-4 per la diciottesima vittoria nelle prime 22 partite giocate nel 2023.

Per Sinner che oggi di troverà di fronte il russo Andrej Rublev, testa di serie numero 6, si tratta del miglior inizio di stagione di sempre e virtualmente è di nuovo top 10 secondo le proiezioni in tempo reale del ranking Atp. «È la prima volta che ho giocato di sera», ha raccontato l'azzurro dopo aver battuto Dimitrov. Posso essere molto felice del mio rendimento in risposta, soprattutto contro la seconda, occasioni in cui ho cercato di essere molto aggressivo. Grigor ha grande talento, è un giocatore molto intelligente, sono molto felice di come ho giocato», ha aggiunto Sinner, che ha riscattato la sconfitta subita nell'unico precedente confronto diretto. Agli Internazionali d'Italia 2020, in uno stadio vuoto a causa delle restrizioni per la pandemia di Covid-19, l'allora numero 81 del mondo Sinner perse 4-6 6-4 6-4 dopo aver salvato quattro match point.

Prossimo ostacolo

Con Rublev il bilancio dei quattro precedenti è pari ma il moscovita ha sempre vinto per ritiro dell'azzurro, dopo tre game a Vienna 2020, e al quarto turno del Roland Garros 2022. Le due partite complete le ha vinte l'azzurro, perdendo complessivamente solo un set, sempre sul rosso a Barcellona 2021 e Montecarlo 2022.

Nella notte è invece sceso in campo nei sedicesimi Lorenzo Sonego (59 Atp), contro Frances Tiafoe, n. 14 del mondo e 12ª testa di serie.

L’impresa di Martina

Nel tabellone femminile, exploit di Martina Trevisan che batte negli ottavi la lettone Jelena Ostapenko (ex numero 5 del mondo, attuale 24) con un doppio 6-3 dimostrando grande autorità, soprattutto nel secondo set, quando ha infilato 5 game di seguito. La fiorentina non soltanto raggiunge i quarti di finale in un Wta 1000 ma potrebbe entrare nella top 20 mondiale. Intanto cercherà un’ulteriore impresa contro la vincente del match tra la kazaka Elena Rybakina (n. 7 del mondo) e la belga Elise Mertens (39).

