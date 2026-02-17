Sinner a Doha affronta Popyrin, Paolini già fuori 

Un Arthur Rinderknech rivelatosi ancora una volta rivale da non sottovalutare ha reso meno scontato del previsto il debutto all'Atp 500 di Doha del numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz, chiamato a rispondere a distanza a Jannik Sinner, facile vincitore lunedì sul ceco Tomas Machac. Se l'altoatesino si allena ad affrontare domani l'australiano Alexei Popyrin e proseguire il cammino verso una possibile sfida in finale con lo spagnolo, questi deve rimboccarsi le maniche per avere ragione dopo un tirato tie-break dell'inatteso finalista del Masters 1000 di Shanghai. In Qatar, il vincitore dell'ultimo Australian Open ammette di aver faticato a portare a casa il match, col punteggio di 6-4, 7-6: «È stato davvero difficile. Arthur è un giocatore davvero pericoloso. Nessuno vuole giocare contro di lui al primo turno», afferma a caldo lo spagnolo. Oggi affronta un altro francese, Valentin Royer, n. 60 Atp.

Popyrin, l'avversario di Sinner, è poco più avanti di Royer nella classifica (53) ma ha qualità ben più spiccate. «Quando è la mia giornata, posso battere chiunque», ha detto in un'intervista l'hanno scorso, il problema è che questi momento sono diventati rari, come dimostra anche il deludente avvio 2026 del 26enne di Sydney, che da gennaio ha vinto solo una volta, lunedì col neanche classificato qatariota Zayid. I precedenti sono 1-1, ma l'australiano ha vinto nel lontano 2021 contro Sinner, impostosi invece negli Us Open 2025. Pronostico a senso unico. Nel doppio, a Doha, Simone Bolelli e Andrea Vavassori ripartono con un successo dopo il successo nel torneo di Rotterdam. I due si impongono 4-6, 6-3, 10-4 sul ceco Adam Pavlasek e l'australiano John Patrick Smith. Oggi li aspettano il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic.

Wta, Emirati amari

Intanto, al Wta 1000 di Dubai, si registra un'altra uscita di scena immediata per la n.1 azzurra, Jasmine Paolini (8 Wta), eliminata in due set all'esordio da Alexandra Eala (40) col punteggio di 6-1 7-6. La filippina ha conquistato agevolmente il primo parziale, mentre nel secondo ha dovuto annullare due set point per arrivare al tie-break.

