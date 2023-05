Sinner a casa, Musetti in campo nella notte 

Jannik, che peccato, Musetti nella notte. L'azzurro più atteso degli Internazionali scivola sulla soglia dei quarti. Una sconfitta inattesa per avversario (l'argentino Francisco Cerundolo) e per dimensioni (6-7, 6-2, 6-2). Il match è andato subito sulla lotta, ma il primo set vinto al tiebreak con autorevolezza da Sinner per 7 punti a 1 ha fatto pensare che il peggio fosse passato. Invece, da li in poi il sudamericano tesserato per il Tc Cagliari ha preso in mano le redini del gioco. Nel secondo set, subito avanti Cerundolo (3-0), Sinner pare recuperare (3-2), ma è un fuoco di paglia e si va al terzo, aperto subito dal break argentino. L'italiano ci prova, ma non riesce a impensierire il suo avversario e anzi e lui ha perdere ancora il servizio (a zero), permettendo a Cerundolo di servire per il match. E al terzo match point un rovescio in recupero dell'italiano, apparso in difficoltà fisica, finisce lungo: l'argentino di Cagliari è ai quarti e incontrerà il norvegese Casper Ruud, che ha regolato 6-1, 6-3 al quarto match point il serbo Laslo Djere, un cliente mai morbido su questi campi.

Destini diversi

Due azzurri sono scesi in campo ieri pomeriggio per proseguire i match fermati lunedì dalla pioggia: Lorenzo Sonego è stato eliminato, mentre Lorenzo Musetti è ancora in lizza. Sonego, perso il primo set con il greco Stefanos Tsitsipas, ha rischiato di portare la partita al terzo, ma non è riuscito a trasformare il set point, cedendo poi 7-3 al tiebreak. Musetti, tornato in campo sul 5-7, 6-3, 2-1 e servizio, ha tenuto a bada lo statunitense Frances Tiafoe fino al break per il 6-3 conclusivo. E nella notte, visto il protrarsi dei match precedenti, Musetti ha sfidato Tsitsipas per un posto nei quarti.

Tra conferme e sorprese

Nole Djokovic in controllo (6-3, 6-4 a Cameron Norrie, con stretta di mano non certo calorosa per atteggiamenti del britannico che il campione serbo non ha apprezzato) ora avrà un duro avversario: il danese Holger Rune, che ha lottato per tre set con l'australiano Alexei Popyrin, superandolo solo 6-4, 5-7, 6-4. Una curiosità, i due hanno vinto sul rosso il Roland Garros juniores, l'australiano nel 2017, il danese due anni dopo. Prosegue la favola del tedesco Yannick Hanfmann, che ha eliminato anche il russo Andrey Rublev 7-6(5), 4-6, 6-3.



