Sinner a Barcellona Monaco, c’è Sonego  

I tennisti italiani cercano punti pesanti sulla terra battuta europea. Nell'Atp 500 di Barcellona esordiscono oggi Francesco Passaro (contro l'eterno Fernando Verdasco) e i qualificati Matteo Arnaldi (opposto allo spagnolo Munar) e Lorenzo Giustino (contro il russo Shevchenko). Un turno avanti le teste di serie numero 4 Jannik Sinner e 9 Lorenzo Musetti. Sinner giocherà oggi il doppio, in coppia con l'australiano De Minaur. Nell'Atp 250 di Monaco, ottimo risultato di Flavio Cobolli che, dopo aver superato le qualificazioni batte l'australiano Thompson 7-5, 6-1. In tabellone c'è anche Lorenzo Sonego, sesta testa di serie, in campo oggi contro il francese Halys.

Due italiani Top 20

Due azzurri nella Top 20 Atp. Sinner resta ottavo, mentre Musetti risale al numero 20. Casella numero 22 per Matteo Berrettini, 45 per Sonego e 85 per Marco Cecchinato, scivola fuori dai primi cento Fabio Fognini (da 97 a 103).

Sardi out al Forte

Al Forte Village, sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni per Matteo Mura, 6-1, 7-6(3) da Lorenzo Lorusso. Nelle qualificazioni dell'Itf femminile subito out Marcella Dessolis, Beatrice Zucca, Alessandra Pezzulla, Ottavia Massetti, Barbara Dessolis e Ludovica Mazzucchelli.