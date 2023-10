Sinner 10 e lode a Vienna 

Vienna. Battere una volta il numero tre al mondo in una finale può essere un caso, ma ripetersi a meno di un mese di distanza (a Pechino), e giocando un tennis a tratti stellare, è più di una prova che Jannik Sinner non solo merita il quarto posto mondiale ma che è pronto all'assalto al podio. L’azzurro batte a Vienna Daniil Medvedev in tre ore e tre set (7-6, 4-6, 6-3) e conquista il decimo titolo della carriera, forse il più significativo in termini di crescita personale, eguagliando Adriano Panatta e meritandosi anche le congratulazioni del rivale russo, al quale ha risposto con una franca dichiarazione: «Grazie a te, mi sono tanto migliorato». Vero, ma solo in parte, perché la crescita nel corso dell'anno è stata continua e a Vienna si è vista tutta: è stato un Sinner maturo, propositivo, sicuro di sè, pronto a lottare su ogni palla e a modificare la propria tattica per mettere in difficoltà l'avversario.

La partita

La partita inizia con Medvedev capace di strappare il servizio all’altoatesino che immediatamente recupera il break a zero. Poi si procede sostanzialmente in equilibrio, con l’azzurro che annulla un set point sul 6-5 e poi riesce a conquistarsi il tiebreak, poi vinto (per 9 a 7) con un altro capolavoro di solidità tecnica e mentale. Il secondo set si gioca anche sulla stanchezza dell’azzurro che cede due volte il servizio e finisce sotto 5-2. Medvedev spreca, Sinner recupera uno dei break e accorcia fino al 5-4 ma la rimonta non gli riesce e si va al terzo. La svolta arriva al quarto game, durato ben 18 minuti, che l’azzurro riesce a portare a casa convertendo il suo nono break point. Poi tiene sempre il servizio e suggella così la vittoria al suo secondo match point dopo tre ore e cinque minuti. Standing ovation.

L’epilogo

Alla fine gioia e sorrisi, con l'abbraccio a Darren Cahill, al preparatore Giacomo Naldi e al padre, ma in tribuna c'era anche mamma Sieglinde. A Vienna ha dimostrato un altro step di crescita, forse il più significativo e visibile fin qui. Benissimo. Anzi di più. Ed è solo l’inizio per Sinner e per l'Italia, in un novembre che prevede il Masters 1000 di Parigi, al via oggi, le Atp Finals di Torino e le finali di Coppa Davis a Malaga.

