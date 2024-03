Sinnai e Maracalagonis aspettano la metropolitana 

Lui, Vittorio Serra, 67 anni, medico-dentista-ciclista di Sinnai, il problema lo ha risolto, a modo suo, da trent’anni. Visto il traffico sempre più caotico in direzione Selargius e Cagliari, tra auto e bus ha scelto la bici: «Faccio molto prima. Con le due ruote e le mie pedalate, a Cagliari ci arrivo in 21 minuti. La strada di ritorno la faccio in mezz’ora perché lungo strada trovo qualche salita». La metropolitana di superficie? «Sarebbe l’ideale», risponde Serra: «Prima l’auto era sinonimo di libertà. Oggi non più: troppi semafori, code infinite, ricerca di un parcheggio. Ben vengano i binari: se si vuole crescere, se si vuole abbattere l’inquinamento atmosferico, il treno è il mezzo di trasporto ideale».

Della linea ferrata Settimo-Sinnai-Maracalagonis-Quartu-Cagliari si parla ormai da anni. Tutti dichiarano di volerla: «Il progetto – dice Carlo Poledrini, direttore generale dell’Arst – è in fase di studio con i tecnici della Città metropolitana. I soldi per i lavori però non ci sono: per cercarli e sperare di averli a disposizione, bisogna prima preparare i progetti. Ed è quello che stiamo facendo».

Tracciati e proposte

I dibattiti anche tra cittadini e amministratori non sono mancati in passato. Ma siamo ancora a un punto di partenza anche se qualche idea progettuale c’è. «Per quanto ci riguarda – dice Francesca Fadda, sindaca di Maracalagonis – proponiamo un tracciato lungo la vecchia strada comunale Sinnai-Maracalagonis. Da qui si può arrivare a “Melisceddu”. Quindi, ai piedi della collina di “Craboni” per arrivare infine alla nostra zona industriale. Un semicerchio».

La presidente del Consiglio Elisabetta Melis e l’esponente di minoranza Gianluca Mudu parlano di «un’occasione di sviluppo da sposare. Attendiamo il progetto della Città metropolitana, sperando poi nel finanziamento».

«Detto che siamo favorevoli al treno – sottolinea il sindaco di Sinnai, Tarcisio Anedda – aggiungo che sono state fatte anche delle proposte sul tracciato. Nel primo tratto, dalla stazione di Settimo i problemi sono legati al notevole dislivello fra i territori, non compatibili col trasporto in rotaia. La soluzione può essere quella di arrivare con i binari alla pineta di Sinnai e poi arrivare su un tracciato ad hoc , sino alla zona industriale».

Scelte strategiche

Aldo Lobina, consigliere comunale di “Sinnai libera”, dice che «uno dei motivi che ci vede marginali nell’hinterland di Cagliari è il cronicizzarsi delle problematicità legate ai trasporti pubblici. Le risorse del Pnrr andrebbero utiliizzate per realizzare una metropolitana di superficie che colleghi Settimo a Sinnai, Mara, Quartu e Cagliari. Senza questi servizi l’economia languirà, senza prospettive di sviluppo. In una conferenza del 2019, sentimmo il sindaco di Sinnai dichiararsi contrario al trasporto su ferro. Decidemmo di uscire dalla sua maggioranza. C’è stato un ripensamento? Meglio. I treni bisogna farli passare e salirci al momento giusto».

«Niente polemiche», replica Anedda: «Il problema lo abbiamo sempre seguito con attenzione, tanto che anni fa abbiamo ipotizzato e fatto conoscere anche un tracciato del collegamento alla rete esistente della metropolitana leggera, nel tratto Settimo-Sinnai, con prosecuzione verso Maracalagonis, lungo la direttrice della vecchia “Bi’e Mara”. Naturalmente – conclude il sindaco – anche la nostra proposta, come le altre, va assoggettata a una rigorosa verifica di fattibilità tecnica ed economica: da parte nostra c’è la massima disponibilità a valutare ogni possibile soluzione migliorativa».

