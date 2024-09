Sinnai dice no: «Nessuno spazio per installare pale» 

Alcuni mesi fa una relazione tecnica alimentava non poche perplessità sul progetto per l’installazione di 14 pale eoliche nelle campagne di Sinnai. Un no secco, ribadito adesso anche dalla neoeletta sindaca Barbara Pusceddu. Dieci giorni fa, una delibera del Consiglio comunale con un deciso no allo stesso progetto da parte dell’intera assemblea.

Ieri i motivo del parere contrario li ha illustrati al Consiglio il responsabile del settore urbanistico del Comune Paolo Monni che in sostanza ha illustrato la sua relazione di giugno. Monni ha detto chiaramente che non ci sono spazi nel territorio comunale di Sinnai per l’insediamento della gigantesche pale eoliche. «L’area individuata dalla società che ha presentato il progetto del parco eolico - ha aggiunto – è ora interessata dal progetto per la realizzazione dell’impianto di irrigazione, finanziato per tre milioni di euro. Il Consorzio di bonifica che ha già avviato l’iter progettuale. Potrebbero essere individuati piccoli punti per interventi minimi che non possono essere di certo appetibili».

Paolo Monni, con a fianco il geometra Salvatore Floris, ha parlato di qualche area a rischio a Solanas. Con la possibilità di salvaguardare anche questo sito «grazie alla chiesetta di Santa Barbara che può essere tutelata dalla Sovrintendenza».

Sono intervenuti nel dibattito i consiglieri Aurora Cappai, Roberto Loi, Walter Zucca che ha parlato anche della possibilità di ricavare energia pulita con i bacini imbriferi del territorio.

