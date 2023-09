Sinnai, a rischio la nuova piscina comunale 

Per Sinnai sarebbe una mazzata: il taglio previsto dei fondi stanziati attraverso il Pnrr è di 8,3 milioni. A rischio sarebbero i lavori attesi da anni dalla popolazione: la costruzione della nuova piscina, il recupero dell’ex cinema Roma, il polo per le associazioni di via Olimpia e nuovi impianti fotovoltaici. «Si tratta di progetti già appaltati e affidati alle imprese. Non è possibile - dice l’assessora ai Lavori pubblici, Aurora Cappai - che questa macchina possa essere fermata. Su tutti gli interventi, lo Stato ci ha dato un anticipo pari al 20 per cento. Significa che le spese finora sostenute dal Comune per le progettazioni sono già state ripagate col Pnrr. I nostri progetti sono stati affidati alle ditte selezionate. Tutte le scadenze imposte per i fondi Pnrr sono state rispettate con grande impegno dei nostri uffici. Per il fotovoltaico, abbiamo già avuto l'anticipo del 50% dell'investimento. È difficile pensare che le opere vengano abbandonate dallo Stato».

La imprese appaltatrici stanno avviando i lavori. «Stiamo all'erta - aggiunge il sindaco Tarcisio Anedda - andiamo sereni con i piedi per terra. Siamo in pareggio con tutte le rendicontazioni e non c’è nessuna comunicazione ufficiale contraria all'urgenza di proseguire con la spesa. Le risorse Pnrr vanno spese entro il 2026. Dal confronto tra tutti i Comuni sardi emerge invece un dato politicamente significativo siamo tra chi ha chiesto e ottenuto maggiori somme».

