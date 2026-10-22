Sinistra Futura: «Rappresentati in Consiglio da Irene Melis» 

Prova ad uscire dal pressing del Pd con un dribbling stretto Sinistra Futura, che risponde alla crisi della maggioranza con la proposta di un nuovo coordinamento politico ribadendo il sostegno alla consigliera Irene Melis. A due giorni dalla riunione di maggioranza segnata dallo scontro tra consiglieri e Giunta, con i primi che hanno contestato agli assessori la scarsa collaborazione con l’organo consiliare, il partito prova a ricucire lo strappo nel Campo largo proponendo un organismo permanente per condividere le decisioni politiche e amministrative. Sullo sfondo restano le tensioni legate al messaggio circolato nella chat della maggioranza e finito all’opposizione, utilizzato per l’interrogazione sulle fontanelle colorate che ha coinvolto l’ex assessore di Uniti Marco Canu, poi dimessosi. Ancora non è emerso chi abbia fatto arrivare alla minoranza il testo che continua ad alimentare sospetti nella coalizione guidata da Emiliano Fenu.

La proposta di Sf nasce da una riunione provinciale del partito e punta «all’istituzione di un coordinamento politico permanente al quale partecipino tutte le forze che sostengono l’amministrazione comunale. Un organismo pensato per favorire la condivisione delle priorità, anticipare il confronto sulle questioni più importanti per la città e migliorare il raccordo tra Giunta e gruppi consiliari». Sf rivendica la rappresentanza in Consiglio della Melis e in Giunta di Cabula. Passaggio tutt’altro che formale, dopo la richiesta del Pd di tenere Melis fuori dalla maggioranza.

ùLa consigliera, dopo la rottura con i dem, è approdata a Sf e ha sostenuto la permanenza in Giunta di Cabula, finito al centro dello scontro col consigliere Angelo Coda “cacciato” da Sf. La proposta del coordinamento diventa una risposta politica sul caso Melis dove pesa la scadenza del 31 ottobre del Pd per chiarire il suo posizionamento rispetto alla maggioranza. Nel frattempo Sf sollecita Uniti a indicare il nuovo assessore dopo le dimissioni di Canu, chiedendo di «accelerare la nomina per garantire la piena operatività dell’amministrazione».

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